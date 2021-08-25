頭痛暈眩記憶受損 哈瓦那症候群頻傳 美展開調查

美國副總統賀錦麗訪問越南行程，因駐越南使館人員傳出哈瓦那症候群而延遲。(美聯社)

美國 副總統賀錦麗訪問越南行程因駐越南使館人員傳出哈瓦那症候群而延後。美國駐古巴 外交官2016年首次通報這種神秘症狀，其後台灣等亞洲也傳出，上月中歐也出現疑似案例。

華爾街日報報導，隨著越來越多美國外交官和政府人員，大多數是派駐國外，出現了一連串怪異且經常使人虛弱的症狀，促使政府和科學家展開調查，美國官員稱這是異常衛生事件（anomalous health incident），其他人則指稱是攻擊。

什麼是哈瓦那症候群

2016年底，美國國務院 駐古巴人員首次出現一連串無法解釋的醫學症狀。當時這些外交人員被派往古巴，是歐巴馬總統政府和哈瓦那當局恢復關係正常化計畫的一部分。而美國外交官在古巴境內出現神秘症狀，導致雙方關係緊張。

古巴傳出案例後，派駐世界各地的外交和情報人員也出現類似症狀，哈瓦那症候群（Havana Syndrome）症狀包括頭痛、暈眩、疲累、噁心、焦慮、認知困難和嚴重程度不一的記憶喪失等。

哪些地區曾有美國人出現哈瓦那症候群

2016年底，美國和加拿大駐古巴人員出現首批案例。美國國務院2018年也通報中國出現可能案例，而從廣州市撤離國務院員工和眷屬。此外，台灣、俄羅斯、波蘭和喬治亞境內的美國外交和情報人員也出現類似症狀。一些華府官員可能也曾受影響，包括一名據報是在白宮附近出現不適症狀。

過去幾個月，維也納也出現幾起疑似案例，美國國務院和奧地利政府表示，它們正在調查。美國中央情報局（CIA）已延攬一位曾領導追捕蓋達組織已故首腦賓拉登（Osama bin Laden）行動的資深官員，領導專案小組調查哈瓦那症候群。8月，至少2名駐德國的美國官員通報出現相關症狀。

CIA局長伯恩斯（William Burns）7月22日在全國公共電台（NPR）播出的訪問中表示，約幾百名罹患「哈瓦那症候群」的美國官員和親屬中，約有100名是中情局人員和其家眷。

哈瓦那症候群成因

剛開始，調查人員認為哈瓦那症候群是聲波武器攻擊的結果。然而，根據美國國家學院（National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine ）去年12月公布的一份完整報告指出，外交人員出現的症狀似乎「與定向脈衝射頻能量（directed pulsed RF energy）所造成的效果一致」。

2018年另一項醫學評估則認為，微波（一種射頻能量 radio frequency energy）是最有可能的罪魁禍首。賓州大學針對40名出現這種症狀人士的腦部進行檢查，發現腦部受損證據。

導能武器或定向能量武器（directed-energy weapon）已在不少國家進行測試，然而，定向能量還有其他潛在應用。紐約客（New Yorker）5月披露，調查人員目前推測有一個外國情報機構，可能是俄羅斯軍事情報局（GRU），將微波裝置瞄準美國官員，目的是蒐集他們電腦和手機裡的資料。

美政府因應作為

前總統川普曾把最初傳出的事件公開歸咎於古巴，哈瓦那當局否認那類指控。然而，世界各地通報的案例再度引起美國政府內部對這項議題的關注。國務院和中央情報局已在內部成立專案小組進行調查。

美國參議院情報委員會跨黨派領袖也表示，委員會計畫對此展開調查，以保護受害者。參議院已於6月7日無異議通過「哈瓦那法案」（Helping American Victims Afflicted by Neurological Attacks Act, HAVANA Act），將授權為受影響的美國外交和情報人員提供額外醫療和財務支援。