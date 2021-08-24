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新澤西州長致函拜登：花園州敞開雙臂 歡迎阿富汗難民

編譯林育正／綜合報導
新澤西州州長墨菲日前致函拜登總統，表示新州歡迎阿富汗難民。(取材自推特)
新澤西州州長墨菲日前致函拜登總統，表示新州歡迎阿富汗難民。(取材自推特)

在美軍加速由阿富汗撤離人員之際，新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)致函拜登總統，表示新州歡迎阿富汗難民。

墨菲22日推文表示，新澤西已準備好提供阿富汗難民一個安全、穩定的避風港。他寫道：「今日我致函總統，清楚表達我們歡迎這些勇敢的人與家庭來到花園州。」他指出許多阿富汗人曾提供美軍協助，或冒著生命危險支持人權，這些人不應被拋下，因此敦促政府實施特別移民簽證計畫。

國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)22日稍早表示，恐怖組織伊斯蘭國(IS)確實威脅前往喀布爾機場進行撤離的大批美國人與阿富汗人；他也指出，美國將優先防止任何恐怖攻擊的發生。

因此拜登表示，在撤離行動上將進行幾項調整，加速美國人與阿富汗盟友離境。他也表示目前正在討論，是否要延長8月31日的撤軍期限。

墨菲表示，提供阿富汗難民避風港和支持，是展現美國價值的方式。他指出，接收難民也是向在阿富汗戰爭中犧牲的美國軍人致意。長期以來，美軍與阿富汗人民持續追尋相同的理想，也就是穩定與和平。

墨菲也說，阿富汗人就和過往的其他難民一樣，受到新澤西州敞開雙臂歡迎；有了來自阿富汗的民眾，將為新澤西州的文化、社區與經濟注入新能量；新澤西有了他們的到來，將成為更好的地方。因此，他呼籲拜登政府加速與擴大特別移民簽證計畫。

蘇利文也透露，截至22日中午的過去24小時，已有超過7500人藉由美軍軍機、美國協調的私人航班以及友邦國家撤離。

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)被問到是否能順利撤離所有美國人與阿富汗夥伴，他說：「我們無法給出明確數字，但我們希望竭盡所能，使結果超乎預期。」

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