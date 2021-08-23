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美國防部：最近24小時已將1萬6000人撤出阿富汗

中央社華盛頓23日綜合外電報導
美國國防部表示，過去24小時約有1萬6000人經由喀布爾機場撤離阿富汗。(美聯社)
美國國防部表示，過去24小時約有1萬6000人經由喀布爾機場撤離阿富汗。(美聯社)

美國國防部今天表示，過去24小時約有1萬6000人經由喀布爾機場撤離阿富汗。此時美國正加速行動，希望在本月31日期限前完成空運撤離作業。

國防部將領泰勒（Hank Taylor）告訴記者，由若干國家出動的61架軍機、商用航機和包機在截至今天凌晨3時的24小時內，載運逃離阿富汗的人員自喀布爾機場起飛。

泰勒說，在這24小時撤離的人員中，有1萬1000人是搭乘美國軍機離開阿富汗。

他說，7月以來美方載運離境的總人數達到4萬2000名，其中3萬7000人是本月14日至今所撤離。14日當天塔利班即將攻下喀布爾。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）指出，已撤離人員包括「數千名」美國公民、數千名為美軍工作而已申請或獲得美國特殊移民簽證的阿富汗人，以及因在非政府組織和媒體等處工作，而被視為有遭塔利班攻擊之虞的阿富汗人。

柯比表示，目前重點仍是遵守拜登總統訂定的期限，在本月31日前完成撤離阿國的作業，包括將14日以來負責維護喀布爾機場作業和安全的5800名美軍及其大量任務支援裝備撤出。

至於德、英、法3國官員則表示，他們的撤離作業將持續到31日之後，因此希望美軍留在原地，為國際空運作業提供協助。

為此，7大工業國集團（G7）明天將召開視訊峰會，商討阿富汗問題。

美國公民 阿富汗 喀布爾

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