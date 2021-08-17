「追風箏的孩子」作者：害怕神學士復辟很合理

「追風箏的孩子」阿富汗裔美籍作者胡賽尼。(Getty Images)

「追風箏的孩子」阿富汗 裔美籍作者卡勒德‧胡賽尼（Khaled Hosseini）今天表示，阿富汗民眾對神學士組織（Taliban，另譯塔利班）上次殘酷統治記憶猶新，會害怕神學士政權復辟十分合理。

56歲的胡賽尼出生於阿富汗首都喀布爾（Kabul）。蘇聯入侵阿富汗後，他在1980年代和家人一同逃往美國 。

胡賽尼接受英國廣播公司（BBC）廣播節目採訪表示，「阿富汗人知道神學士......他們還記得上次神學士在這裡時發生的事情，他們有理由感到害怕」，強調這些強硬派伊斯蘭主義者的「過分行徑」與「嚴苛限制」。

胡賽尼以阿富汗為背景撰寫多本暢銷書，包括2003年的「追風箏的孩子」（The Kite Runner），以及2007年的「燦爛千陽」（A Thousand Splendid Suns）。

胡賽尼表示，他和住在阿富汗西部城市赫拉特（Herat）的親戚通話，對方「跟我形容槍聲與戰鬥」，以及看到塔利班旗幟飄揚。

他說：「現在他們待在家裡，很擔心焦急，也很害怕，和其他數以百萬計阿富汗人一樣。」

他提到喀布爾機場出現成千上萬人試圖逃離的災難性景象，並表示：「我絲毫不相信神學士能代表阿富汗。」

他說，阿富汗人「面臨非常難以面對的現實，那就是這個政權在1990年代執政時期，早已被證明是一個極端殘暴的政權」。

胡賽尼成立基金會，提供阿富汗人人道援助。他在基金會網站發表聲明說，他「非常憂心阿富汗會發生人道危機」。

胡賽尼呼籲美國和國際社會對神學士施壓，要求他們不要對「阿富汗人民施加暴力懲罰」，並尊重人權，「尤其是對婦女和女孩」。

胡賽尼昨天發布推文，呼籲華盛頓當局和盟友比照越戰時期接納阿富汗難民。美國在越戰末期，接受來自南越、寮國與柬埔寨約13萬難民移居美國。

他寫道：「美國有道德義務。請盡可能接納更多阿富汗難民。」

胡賽尼也告訴BBC，他把選票投給美國總統拜登 ，但抨擊拜登昨天的演說內容，對於被遺棄的阿富汗人「欠缺同理心」。