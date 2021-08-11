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自行闖關打第三劑 漫畫家稱變種病毒肆虐必須自保

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自行闖關打第三劑 漫畫家稱變種病毒肆虐必須自保

記者顏伶如／綜合報導
身為氣喘及其他嚴重呼吸道疾病患者的拉爾，日前在華爾街日報撰文，透露完成接種第三劑新冠疫苗的過程，引起輿論熱議。（美聯社）
身為氣喘及其他嚴重呼吸道疾病患者的拉爾，日前在華爾街日報撰文，透露完成接種第三劑新冠疫苗的過程，引起輿論熱議。（美聯社）

住在紐約市的57歲政治漫畫家拉爾(Ted Rall)，今春準備接種新冠疫苗時，由於預約困難，第一劑與第二劑輝瑞疫苗(Pfizer)分別於2月、3月間跨州遠赴新澤西州接種。今年7月底，拉爾走進曼哈頓一家CVS連鎖藥局，卻在沒有預約，藥房人員也未詢問接種紀錄的情況下，自行闖關成功接種了第三劑疫苗。他說，藥局人員以為他是第一次打新冠疫苗。

身為氣喘及其他嚴重呼吸道疾病患者的拉爾，日前在華爾街日報撰文，透露完成接種第三劑新冠疫苗的過程，引起輿論熱議。拉爾接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說，純粹只是想要自保，「何況再過一、兩個月，打第三劑可能將成為常態，到時候將變得預約爆滿，所以我為什麼要等呢？」

拉爾說，因為健康狀況的關係，懷疑自己在美國爆發疫情初期就曾染疫，不過抗體檢測結果呈現陰性。他表示，如今傳染力更強的Delta變種病毒迅速散布，不願意冒險坐以待斃，所以想辦法先打第三劑，以求自保。

報導指出，拜登政府官員上周表示，根據美國食品及藥物管理局(FDA)內部討論，今年9月初可望公布新冠疫苗追加劑施打的詳細方案。對於免疫功能不全、患有慢性疾病而有較高染疫風險的民眾，追加劑施打計畫則可能提早出爐。

報導指出，美國疾病管制暨預防中心(CDC)疫苗顧問小組13日將針對追加劑開會討論。

斯克里普斯研究所(Scripps Research Institute)心臟病醫師兼分子醫學教授托波爾(Eric Topol)指出，等到新冠疫苗獲得食藥局全面核准之後，屆時如果衛生主管機關對於施打追加劑表達明確態度，就算建議對象僅針對免疫功能較弱及慢性病患者，到時候美國可能將出現一股「追加劑瘋狂熱潮」(booster mania)。

他分析，新冠疫苗獲得食藥局全面核可，將為迄今仍對疫苗不放心的民眾破除疑慮，到時候將出現頗為混亂的接種熱潮。

托波爾說，追加第三劑能提供多大的保護效果，目前仍是未知數，因為新冠疫苗的設計都是針對原本的新冠病毒而來，不是針對Delta變種病毒，民眾也應該考慮打第三劑可能出現的潛在風險。

拉爾受訪時則說：「如果有人跟我說，疫苗將導致我在十年之後死亡，我還是願意接種，因為Delta變種病毒太可怕了，若不打疫苗可能活不到十年。」

疫苗 美國 藥局

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