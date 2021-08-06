小型企業署督察長：紓困貸款遭詐騙 規模前所未見

去年美國爆發新冠疫情之後，公司行號紛紛暫停營業，聯邦政府投入超過1兆元做為小型企業紓困貸款 。聯邦小型企業署(Small Business Administration)督察長韋爾(Hannibal "Mike" Ware)指出，由於紓困貸款申請審核寬鬆，導致遭到濫用，詐騙 案例之多，前所未見。

美國廣播公司(ABC)報導，韋爾去年與川普政府官員及小型企業署計畫分析師召開一連串會議當中，便曾因為對紓困貸款防弊措施薄弱，在會中與其他官員唇槍舌劍。

韋爾接受專訪表示，當時提出的警告未獲採納，小型企業紓困貸款推出後衍生的各種弊端，則讓他傷透腦筋，「黑頭髮都變白了」。

他說，對於小型企業紓困貸款計畫的推出備感挫折，一年多之後的現在，「我們看到的詐騙案例之多，是從來沒聽過的，前所未見」。

他表示，若以數額計算，各種疫情紓困計畫遭到詐騙的總額，「將超過政府過去曾經推出的任何計畫」。

韋爾辦公室在2020年10月份完成的一份調查報告中寫道，小型企業署為了加快審核手續，放寬審核申請把關，內部管控也隨之降低，計畫遭到詐騙的風險大為提高。

一名小型企業署現任資深官員受訪時說，韋爾的分析是對的，加快作業腳步將會導致疏失，川普政府對於2020年間推出的「薪資保護貸款項目」(Paycheck Protection Program，PPP)、「經濟受損災難貸款」(Economic Injury Disaster Loans，EIDL)，都沒有設下充分的監控措施，未能確認申請人或企業的真實身份。

這名官員說，倘若當時政府高層採取不同的處理方式，便能減少計畫遭到詐騙的漏洞。

疫情因應稽核委員會(Pandemic Response Accountability Committee)副執行主任琳達‧米勒(Linda Miller)指出，讓貸款計畫申請案件審查有著人手不足、科技工具有限等問題，小型企業署與其他主管機關對於申請人自行填寫的資料，並沒有根據慣例進行查證核實。