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房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

記者顏伶如／綜合報導
紐約居民在紐約州長辦公室外，呼籲延長逼遷令。歐新社
紐約居民在紐約州長辦公室外，呼籲延長逼遷令。歐新社

北卡羅萊納州房東薛普(Buddy Shoup)5日接受福斯新聞網(Fox News)晨間節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)專訪時說，聯邦政府疫情期間頒布保護房客免遭驅逐的禁止逼遷令(eviction moratorium)，導致房租收入虧損累計已達2萬4000元。他說，有一名房客因為禁止逼遷令而不必繳房租，卻大手筆花錢買了三艘船。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)於2020年宣布的禁止逼遷令已於今年7月31日屆滿到期，拜登政府在民主黨進步派壓力下，3日允許讓禁止逼遷令展延至10月3日。

在北卡共計擁有35間出租房舍的薛普受訪時說，受到法律規定，房東必須負責維持租客住所，承擔各種修繕開銷，聯邦政府對租屋民眾的住房補助，則正逐漸減少。

薛普表示，有房客拿到租屋補助款之後，竟然跑去買船。

他說：「遇到像這樣的危機，顯然每個人都從某些地方拿到一些錢做為補助，可是我卻都沒有。」

薛普受訪時說，免繳房租而跑去買船的房客，日前告知冷氣機在炎炎夏日底下故障。他說，後來為了這名房客所進行的所有維修，總共費用大約花了4500元，可是房客並未分擔任何開銷，政府也沒幫忙解決這筆額外支出。

他說，禁止逼遷令造成的影響，遠遠超過房租收入損失而已，因為房東受到聯邦政府與地方政府法令規定，必須要為沒繳房租的房客繼續維持住所。

薛普表示，對於無力繳房租的房客，經常透過當地慈善機構尋求協助，這些組織是由市政府或郡政府預算贊助成立，如此一來至少可以回收某些成本。

至於聯邦政府在新冠疫情期間推出的住房補助，薛普說，以房客實際狀況為例，並沒看到聯邦補助款確實發到出現經濟困難的租屋民眾手中。

聯邦政府 房東 疫情

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