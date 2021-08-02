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俄勒岡家族聚會延一年終辦成 卻爆發「突破感染」13例

記者顏伶如／綜合報導
圖為俄勒岡州醫護人員去年底接種疫苗。俄勒岡一家族在共度假期後有21人感染新冠病毒，其中13人是突破感染。(Getty Images)
圖為俄勒岡州醫護人員去年底接種疫苗。俄勒岡一家族在共度假期後有21人感染新冠病毒，其中13人是突破感染。(Getty Images)

住在俄勒岡州波特蘭的婦人妮奇‧梅瑞柏格(Niki Marienburg)表示，原訂去年舉行的大型家族聚會，受到疫情影響而延遲整整一年，來自全美各地的29名家族親戚，今年6月好不容易因為疫情措施鬆綁，得以在度假村共度10天的美好時光，不料假期結束紛紛傳出確診消息，共計21人感染新冠病毒，其中13人是已完成接種(fully vaccinated)卻難抵檔變種病毒的突破感染(breakthrough infection)。

梅瑞柏格日前接受地方電視台KGW專訪時說，拖延一年才實現的大型家族聚會終於成行，讓所有親戚都雀躍不已。包括梅瑞柏格在內一行29人，6月底在俄勒岡州中部太陽河豪華度假村(Sunriver Resort)住了10天。她說，一行人當中絕大多數都已打了新冠疫苗，住在度假村期間並沒有任何人戴口罩

她說：「大家玩得開心極了。這趟度假真的很棒，因為很久沒見面，所有人都彼此擁抱。」

然而，度假結束兩天後，梅瑞柏格首先接到表妹簡訊告知生病了，並說身體極不舒服，後來表妹接受病毒檢測結果呈現陽性。

梅瑞柏格指出：「接下來狀況好像雪球一般越滾越大，其他親戚也發送簡訊告知確診消息。」她說：「就像在新聞報導聽到的那些故事一樣，一切狀況感覺彷彿都不真實。似乎不是真的。」

她表示，參加這場家族聚會的29名成員當中，最後共有21人染疫，其中有13人是已經完成接種的突破感染，某些親戚還因為狀況嚴重而住院接受治療，「如果他們當初沒打疫苗的話，後果恐怕不堪設想」。

並未染疫的梅瑞柏格說，為母親感到非常擔心，因為母親便是這次聚會之後確診的案例之一，而且母親患有慢性疾病。

梅瑞柏格說，民眾應該持續戴口罩，不能掉以輕心，「要認真看待健康安全」。

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