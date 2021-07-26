吉兒拜登東奧為美國隊加油 亮相行頭新衣只一套

吉兒‧拜登這次日本之行的唯一一套新衣，便是美國流行設計師勞夫‧勞倫(Ralph Lauren)為美國代表隊社計的隊服：藍色上衣外套配白色長褲。(美聯社)

第一夫人吉兒‧拜登 (Jill Biden)參加東京奧運 開幕儀式並為美國 選手加油，此次東奧行也展現個人風格十足的時尚風格。紐約時報報導，吉兒‧拜登在東奧公開亮相的服裝當中，到目前為止只有一套新衣，其他都是曾經穿過的舊衣，符合東京奧運「環保愛地球」的主旨。

紐約時報報導，吉兒‧拜登這次日本之行的唯一一套新衣，便是美國流行設計師勞夫‧勞倫(Ralph Lauren)為美國代表隊社計的隊服：藍色上衣外套配白色長褲。

總統夫人的穿著打扮向來受到媒體高度矚目，但吉兒‧拜登曾經表示，對於時尚並無太大興趣。她在接受「時尚」(Vogue )雜誌專訪時曾說：「對於我穿什麼衣服引起的大量評論，讓我感到滿意外的。」

紐約時報報導分析，舊衣重穿(recycled wardrobe)雖然不足為奇，但21世紀之後講究形象的知名人物、明星、政治人物及企業家之間，則相當罕見，幾乎每次走紅毯、參加首映或出席國宴，就要穿著全新服裝亮相，吉兒‧拜登一舉突破不成文規定，可能產生影響效果。

身為美國東奧代表團代表的吉兒‧拜登，這次出訪行程僅四天。報導指出，吉兒‧拜登在日本期間公開亮相時，絕大多數的服裝都是先前曾經穿過的舊衣，包括曾經在公開場合穿過，或者曾與親朋好友聚會時穿過。

吉兒‧拜登抵達日本時，走下飛機所穿的紅色洋裝，是美國設計師納西索‧羅德里格茲(Narciso Rodriguez)的作品。今年6月，她與白宮防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)參觀佛羅里達州一處疫苗接種站時，就是穿著同一套洋裝。

接受日本首相菅義偉(Yoshihide Suga)伉儷晚宴款待時，吉兒‧拜登所穿的淡藍色花朵洋裝，則是美國設計師湯姆‧福特(Tom Ford)的作品。今年7月，七大工業國(G7)高峰會議於英國舉行時，吉兒‧拜登就曾穿過。

吉兒‧拜登參加奧運開幕儀式時的所穿的白底黑點洋裝，是美國設計師布蘭登‧麥克斯威爾(Brandon Maxwell)的作品。先前參加七大工業國高峰會議期間，她是在洋裝之外加上一件深藍色外套，做為與拜登總統抵達英國時的亮相造型。