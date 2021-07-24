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薛曼26日會謝鋒與王毅 美：建立高層溝通管道非談判

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薛曼26日會謝鋒與王毅 美：建立高層溝通管道非談判

記者張文馨／華盛頓報導
副國務卿薛曼（Wendy Sherman）將於25日到26日訪問中國。圖為薛曼23日訪問南韓。(美聯社)
副國務卿薛曼（Wendy Sherman）將於25日到26日訪問中國。圖為薛曼23日訪問南韓。(美聯社)

副國務卿薛曼（Wendy Sherman）將於25日到26日訪問中國，會見中方外交部長王毅，一名拜登政府資深官員24日表示，這次會議主要目的就是雙邊誠實坦率交換意見，開啟更深層溝通管道，而非談判。

美中會前磋商薛曼訪問不算太順利，雙方一度為了會面層級暫停訪問行程，事後新聞稿說明薛曼訪問也略有不同，美國指薛曼將會見王毅；中方強調薛曼與負責中美事務的副部長謝鋒會談，才見王毅。

拜登政府資深官員表示，薛曼將在26日先後會晤謝鋒與王毅。

拜登政府資深官員24日上午就薛曼此行舉行背景簡報會，官員表示，這場會晤是美中外交高層3月在安克拉治會議的延續，圍繞著定義雙邊關係、並達成兩國穩定形勢；保持高層官員之間的坦率溝通管道，尤其是在雙方意見不同之處，對減少可能的誤解、維持世界和平、在重要議題上取得進展，均至關重要。

薛曼訪陸之前，美國先後就新疆、香港發布商業資訊公告，提醒美企在當地的營運風險，並指控中國政府透過駭客入侵微軟；中方也在薛曼訪陸前，首次動用反外國制裁法，制裁美方人士與組織，雙方你來我往，氣氛不算融洽。

資深官員說，美國正在聯合盟友，透過多邊方式採取各種行動，以影響北京的行為；美國正透過一連串行動的累積，顯示當美國重新定義雙邊關係時，美國不怕採取行動捍衛國家利益，美國將會持續採取相關行動，並穩定美中關係。

資深官員說，美國與夥伴盟友合作不為打造反中聯盟，而是嘗試以多邊方式維持國際秩序。

資深官員表示，美中關係相當多元，既可競爭、也可能對立，美方希望所有議題都能端上會議桌討論。

資深官員說，美國將表達對北京諸多行動的疑慮，包括近期美國聯合盟友對中國大陸採取的步驟；此外，也會觸及影響美中利益的全球挑戰，雙方可以交換意見，探索可能的合作領域。對於河南省近日發生的洪災，造成人民傷亡或失蹤，薛曼將對中方表達哀悼與關切。

「這次會議的主要目的就雙邊關係坦率誠實地交換意見，而非談判，是在開啟更深層溝通管道。」資深官員表示，應將這場會議至於更廣泛的美國對中政策看待。

資深官員表示，即便美中身處競爭關係中，也希望能保持公開對話，避免讓競爭轉向意想不到的後果，美國不希望激烈且持久的美中競爭演變成衝突，這就是為何美國在處理對中關係中，需要護欄與參數。

美國 薛曼 王毅

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