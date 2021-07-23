只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬

華盛頓州溫哥華市一對夫婦幾個月前因為屋頂漏水通知房東，房東聯絡屋頂維修包商前往查看。夫妻在谷歌評價欄留下一顆星，卻因此挨告且被求償11萬2000元。圖為裝修示意圖。(Pexels)

住在華盛頓州溫哥華市(Vancouver)的馬許(Adam Marsh)與妻子納波爾(Autumn Knepper)，幾個月前因為屋頂漏水通知房東 ，房東聯絡ERS屋頂維修包商前往查看。馬許夫妻在谷歌 (Google)評價欄留下一顆星，留言詳述對包商不滿意的理由，結果因此挨告且被求償11萬2000元。

納波爾接受地方電視台KGW 8訪問時說，屋頂維修公司派人到閣樓查看之後表示，有幾個地點需要修理。她說，詢問工人施工時間與進度，工人則要她隔天打電話到辦公室詢問。

她說，打電話給ERS屋頂維修公司時，接線生從一開始便態度不佳，拒絕說明任何訊息，並說應該詢問房東才對。納波爾說：「我要求跟主管通話，她則嘲笑我。她說我對她出言不遜，並說她就是辦公室主管，然後就對我掛電話了。」換成馬許打電話，遭遇也相同。

馬許說，接聽電話的女士非常沒禮貌，自稱是辦公室主管，而且直接掛電話。

馬許與納波爾各自都在谷歌為ERS屋頂維修公司留下一顆星評價，並留言描述為何對服務不滿意。

馬許也向美國 經營改善協會(Better Business Bureau，BBB)投訴，理由是包商不願對租屋者說明屋頂維修的時間表等細節。他說，美國經營改善協會一直沒有正式受理投訴，因為包商是房東花錢雇用的，而非房客。

納波爾說，後來接到屋頂維修商負責人麥克姆(Michael Mecham)通知，揚言提告，麥克姆也要求撤消谷歌評價，否則恐將遭遇不測。納波爾說，對於麥克姆的簡訊感到害怕，因此報警。

她說，報警之後以為事件從此落幕，不料6月底收到要求撤消評價的律師函，後來夫妻兩人雙雙挨告，遭到求償11萬2000元，只要評價繼續存在，每一周將另外索賠2萬8000元。

納波爾說：「得知挨告時，我馬上哭了，非常害怕。我請不起律師，賠不起11萬2000元，也不可能聲請破產。」