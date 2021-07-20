CDC主任：Delta變異株已占全美新冠病例83%

美國疾病控制與預防中心主任瓦倫斯基在參議院的發言中指出「這是一個顯著的增長，高於7月4日那一周的50%」。(路透)

英國「衛報」報導，美國 高級衛生官員20日表示，具備高度傳播力的新冠Delta變異株現在已經占美國所有基因定序病例的83%。

美國疾病控制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在參議院的發言中指出「這是一個顯著的增長，高於7月4日那一周的50%」。瓦倫斯基還表示「過去一周新冠肺炎死亡人數增加了近48%，達到平均每天 239 人」。

瓦倫斯基呼籲「當我們知道大多數死亡可以通過簡單、安全的可用疫苗 預防時，每一次死亡都是悲慘的，甚至更令人心碎」。由於只有不到一半的美國人口接種疫苗，包括奧克拉荷馬州 、密蘇里州、阿肯色州、阿拉巴馬州、路易斯安那州和密西西比州的感染率最高，而疫苗接種率卻也相對是最低的，其中阿拉巴馬州的疫苗接種率排名最低，只有42.4%的成年人完全接種疫苗。

在過去的兩周裡，美國各地的感染率增加了198%，在此期間增幅最高的州包括奧克拉荷馬州的387%、路易斯安那州和密西西比州的376%和308%。

目前美國疫苗接種運動已顯著漸緩，美國每天共給出52萬1000劑，比4月每天338萬劑的高峰值下降了85%。瓦倫斯基指出「我們看到該國疫苗接種覆蓋率低的部分地區爆發疫情，因為未接種疫苗的人處於危險之中，而完全接種疫苗的社區通常情況良好」。

由於拜登政府未能實現其在7月4日之前對70%的成年人至少注射一劑疫苗的目標，Delta病毒株的快速傳播對控制疫情的嘗試構成嚴峻挑戰。除了優先考慮速度之外，政府還專注於向受災最嚴重的社區公平分配疫苗。白宮新冠病毒小組協調員齊恩斯（Jeff Zients）表示，政府正努力在「對疫苗態度仍猶豫不決」的社區展開推廣，並改善醫生辦公室和工作場所的可及性。

總體而言，儘管全國確診人數上升，但美國的狀況仍明顯好於先前疫情的所有時間點，死亡率一直保持在去年春天以來的最低水平，同時住院率也遠低於去年冬天的高峰。