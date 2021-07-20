我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慈濟也買到BNT 已簽訂500萬劑採購及捐贈合約

主管歧視霸凌？紐約華裔醫師離奇死亡

CDC主任：Delta變異株已占全美新冠病例83%

編譯張君堯／綜合報導
美國疾病控制與預防中心主任瓦倫斯基在參議院的發言中指出「這是一個顯著的增長，高於7月4日那一周的50%」。(路透)
美國疾病控制與預防中心主任瓦倫斯基在參議院的發言中指出「這是一個顯著的增長，高於7月4日那一周的50%」。(路透)

英國「衛報」報導，美國高級衛生官員20日表示，具備高度傳播力的新冠Delta變異株現在已經占美國所有基因定序病例的83%。

美國疾病控制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在參議院的發言中指出「這是一個顯著的增長，高於7月4日那一周的50%」。瓦倫斯基還表示「過去一周新冠肺炎死亡人數增加了近48%，達到平均每天 239 人」。

瓦倫斯基呼籲「當我們知道大多數死亡可以通過簡單、安全的可用疫苗預防時，每一次死亡都是悲慘的，甚至更令人心碎」。由於只有不到一半的美國人口接種疫苗，包括奧克拉荷馬州、密蘇里州、阿肯色州、阿拉巴馬州、路易斯安那州和密西西比州的感染率最高，而疫苗接種率卻也相對是最低的，其中阿拉巴馬州的疫苗接種率排名最低，只有42.4%的成年人完全接種疫苗。

在過去的兩周裡，美國各地的感染率增加了198%，在此期間增幅最高的州包括奧克拉荷馬州的387%、路易斯安那州和密西西比州的376%和308%。

目前美國疫苗接種運動已顯著漸緩，美國每天共給出52萬1000劑，比4月每天338萬劑的高峰值下降了85%。瓦倫斯基指出「我們看到該國疫苗接種覆蓋率低的部分地區爆發疫情，因為未接種疫苗的人處於危險之中，而完全接種疫苗的社區通常情況良好」。

由於拜登政府未能實現其在7月4日之前對70%的成年人至少注射一劑疫苗的目標，Delta病毒株的快速傳播對控制疫情的嘗試構成嚴峻挑戰。除了優先考慮速度之外，政府還專注於向受災最嚴重的社區公平分配疫苗。白宮新冠病毒小組協調員齊恩斯（Jeff Zients）表示，政府正努力在「對疫苗態度仍猶豫不決」的社區展開推廣，並改善醫生辦公室和工作場所的可及性。

總體而言，儘管全國確診人數上升，但美國的狀況仍明顯好於先前疫情的所有時間點，死亡率一直保持在去年春天以來的最低水平，同時住院率也遠低於去年冬天的高峰。

英國「衛報」報導，美國高級衛生官員20日表示，具備高度傳播力的新冠Delta病毒...
英國「衛報」報導，美國高級衛生官員20日表示，具備高度傳播力的新冠Delta病毒株現在已經占美國所有基因定序病例的83%。(歐新社)

疫苗 美國 奧克拉荷馬州

上一則

世界OnAir／從熱門到敗選 楊安澤難逃「族裔政治」宿命

延伸閱讀

自曝混打3劑新冠疫苗 中疾控中心主任：沒有不適

自曝混打3劑新冠疫苗 中疾控中心主任：沒有不適
影藝行業允許強制要求劇組成員須接種疫苗

影藝行業允許強制要求劇組成員須接種疫苗
法國賽諾菲疫苗 歐盟加快審查 年底可望上市

法國賽諾菲疫苗 歐盟加快審查 年底可望上市

無論是否接種疫苗 巴沙迪那市21日起執行室內口罩令

無論是否接種疫苗 巴沙迪那市21日起執行室內口罩令

熱門新聞

「微軟」創辦人比爾蓋茲(右)上周末在一場問答活動上，為與妻子梅琳達‧蓋茲離婚而自責，並曾一度哽咽。結婚27年的蓋茲夫婦2017年4月被捕捉到的這個畫面已成追憶。(美聯社)

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

2021-07-13 20:01
西雅圖女醫師把尿布丟入機艙廁所垃圾桶遭到禁飛黑名單。美聯社

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

2021-07-13 12:05
加州通過3500萬美元的基本收入法案，每月將無條件提供生活支票給當地居民。（路透）

全美首例 加州通過「保障收入法」 合格者月領千元

2021-07-15 23:31
美國國會亞太裔黨團主席趙美心等六人16日致函全體聯邦眾議員，提醒他們負責任地談論美中關係，避免在美中關係緊張之際還出現仇外或針對亞裔美國人的種族主義言論。（Getty Images）

6亞太裔議員致函同僚 與其說「中國不道德」不如這樣講

2021-07-16 19:38
示意圖，非當事人。Getty Images

全家僅他拒打疫苗 24歲男染疫 需雙肺移植

2021-07-15 12:39
美國總統拜登。(美聯社)

經濟學人：拜登的新中國主張大有問題

2021-07-19 14:17

超人氣

更多 >
走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福

走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福
吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會

吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會
貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑
吳亦凡懶人包「21女完整時間線」情欲連結超越羅志祥

吳亦凡懶人包「21女完整時間線」情欲連結超越羅志祥
紐約血腥夜9傷2死 黑幫命喪法拉盛街頭

紐約血腥夜9傷2死 黑幫命喪法拉盛街頭