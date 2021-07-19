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美境內80場野火延燒...美西部分居民被迫再度撤離

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美境內80場野火延燒...美西部分居民被迫再度撤離

中央社洛杉磯19日綜合外電報導
塔瑪拉克山火（Tamarack Fire）在狂風吹襲下，已經狂猛延燒2萬多英畝，迄今為止控制率仍然是零。（美聯社）
塔瑪拉克山火（Tamarack Fire）在狂風吹襲下，已經狂猛延燒2萬多英畝，迄今為止控制率仍然是零。（美聯社）

美國西部與加拿大多數地區今天的天氣持續燠熱乾燥，俄勒岡州的「靴筒山大火」（Bootleg Fire）延燒，當局緊急下令進行新一波的撤離行動。

美國境內現有80場野火正在發展。官員表示，其中規模最大、鄰近俄勒岡州與加州交界的「靴筒山大火」連夜延燒，燃燒面積從27萬4000英畝，擴大至29萬英畝土地，相當於3個底特律都會區的面積。當局已緊急撤離約2000名居民，但預計還有更多人將被迫離開家園。

美國國家氣象局（National Weather Service）的衛星影像顯示，俄勒岡州南部的靴筒山冒出巨大濃煙，煙霧直衝天際，並朝東北方數百英里外的加拿大邊境蔓延。

不過，隨著消防人員在靴筒山西側取得進展，目前整體火勢控制率增至先前的3倍多，達到22%。

強風和大範圍雷暴仍是嚴重威脅。消防人員認為，加州太浩湖（Lake Tahoe）觀光區的火勢迅速蔓延，起因就是雷擊。

此外，7月4日由閃電引起的「塔瑪拉克山火」（Tamarack Fire），在狂風吹襲下，已經狂猛延燒2萬多英畝，迄今為止控制率仍然是零。

美國 俄勒岡州 加州

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