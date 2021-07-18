曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了

前公衛署長亞當斯19日批評拜登政府CDC過早解除強禁戴口罩的禁令，造成目前兩難情況。(美聯社)

川普政府時期公共衛生署亞當斯(Jerome Adams)在推特(Twitter)上指出，聯邦疾病防治中心(CDC )宣布解除完整接種兩劑的民眾的口罩 強制令太過「倉促」且「錯誤」，特別是在全美面臨Delta變種病毒於未接種人群間迅速散播的現在，解除口罩令可能會加速疫情惡化。

亞當斯日前在推文中寫道：「去年我和佛奇(Anthony Fauci)在倉促且錯誤的氛圍下，做出『不須戴口罩』的決策，雖然當時的我認為這是正確的決定，但我現在很後悔；我很擔心CDC現在也處於我當時做決定的氛圍，導致他們也『倉促且錯誤地』在面對Delta變種病毒肆虐的同時，解除口罩強制令。」

CDC早已宣布完整接種兩劑疫苗 的人不必再戴口罩，但面對Delta變種病毒來勢洶洶，尚未接種任何一劑疫苗的民眾無疑是染疫風險最高的一群人。主任羅謝爾．瓦倫斯基(Rochelle Walensky)16日就表示，雖然疫苗不能保證不會染疫，但能避免染疫後發展成重症，所以新一波的疫情反彈，沒有打疫苗的人將首當其衝。

由於CDC口罩政策的鬆綁，以及許多州禁止強制出示疫苗接種紀錄的政策，許多未接種疫苗的人也脫下口罩，使染疫風險顯陡升，因此亞當斯在推文中表達出對於CDC解除口罩令的關切。

亞當斯表示，當時「不用戴口罩」的決策，是根據當時所能獲得的科學證據綜合判斷得出。隨著更多證據浮出檯面，愈來愈指向戴口罩能斬斷新冠病毒傳播鏈的結論，雖立刻行動，並呼籲公眾務必戴口罩，但許多民眾似乎仍停留在「聯邦政府說不用戴口罩」的過期政策上，才導致這麼多人染疫。

亞當斯並以近期幾個因「疫情回溫」而重新規定強制戴口罩的地方為例，呼籲CDC重新考量此一政策，並希望民眾能自發性地戴口罩。他說：「在一些郡市級的地方政府，如加州洛杉磯郡，已重新規定民眾在室內空間要戴口罩，不久後州政府可能也會發布類似規定。趁現在還來得及『按下重設鍵』，CDC愈早改變錯誤的政策，愈能盡速修補政策的漏洞。」