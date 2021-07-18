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美軍機降落台灣 共軍少將嗆：必打殘打敗美國反華分子

記者羅印冲/即時報導
共軍少將羅援。中新社
共軍少將羅援。中新社

美軍機近期兩度降落台灣，觸動北京敏感神經。共軍少將羅援在環球時報撰文嗆，最近，美日在台灣問題上小動作頻頻，「豈止是小動作？已經踐踏我底線了」；並稱中國抗議之後必有後續手段，否則抗議就是無效的。

羅援文章指，現在中國今非昔比，積累了足夠的讓挑釁者再次頭破血流的經驗和實力。不要把中國政府的表態當作耳旁風。抗議也好，關注也好，不滿也好，絕對不是軟弱可欺的代名詞，更不是挑釁者得寸進尺的探水器。它是以實力為後盾的，它是亮劍的前奏。

他表示，當年的抗美援朝戰爭讓美軍長了記性。現在，美國一些反華分子似乎失憶了，不斷在台灣問題上挑釁，自以為是走鋼絲。「美日和台獨分子正在逼迫中國人民把統一時間表推向倒計時。」

羅援稱，抗議之後必有後續手段，否則，抗議就是無效、無力的。「如何行動？可以明示的是，我們的方法多樣，你打你的，我打我的，最後，把你打殘、打敗。」

他並稱，抗日戰爭時期，日本侵略者依仗空軍優勢，對中國軍民狂轟濫炸。「我夜襲陽明堡機場，把敵機的老窩給端了。此一戰例告訴我們，更警告我們的敵人，再強大的武器裝備也有它的軟肋，再強大的軍隊也有它的死穴。我們中國軍隊就是善於抓住敵人命門死打硬纏的鐵血之師。那些狂妄叫囂要馳援台灣的挑釁者們，小心你的死穴命門，小心你身邊的陽明堡。中國的東風不是用來吹的。」

中國 台灣 美國

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