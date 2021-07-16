西部山林野火煙霧 將從加州蔓延至紐約

14日，俄勒岡州史布瑞格河(Sprague River)附近，消防員正在撲滅野火。(美聯社)

主要集中於美國 西部的70場山林野火正在燃燒，乾旱與熱浪雙重打擊，讓火勢一發不可收拾。美國有線電視新聞網(CNN)報導，由於上層氣流把山火 煙霧微粒困住，美國其他地區很快就會籠罩於煙霧底下，從加州一路延伸到紐約都包括在內，只有阿拉巴馬州、喬治亞州及佛羅里達半島得以倖免。

報導指出，加拿大安大略及曼尼托巴(Manitoba)的山火，濃煙也在15日進入明尼蘇達州 北部。空氣品質監測機構AirNow數據顯示，明尼蘇達州、北達科他州空氣受到薄霧影響，15日已雙雙被列為「不健康」(unhealthy)。

(影音來源：Reuters YouTube頻道)

山火濃煙升高到大氣層，受到上層氣團影響，煙霧微粒便從美西一路飄向東岸。報導指出，野火本身便有高度危險，野火冒出的大量濃煙則已對俄勒岡州、愛達荷州、懷俄明州、科羅拉多州、明尼蘇達州空氣品質造成影響。受到大規模野火影響，俄勒岡州全州15日都發布空氣品質不佳警示。

美國國家氣象局(National Weather Service)位於俄勒岡州麥德福(Medford)的氣象監測站指出，山火濃煙可能刺激眼睛、肺部，某些健康問題可能因此惡化，濃煙造成健康風險的首當其衝族群包括嬰幼兒、幼齡孩童、患有心肺疾病民眾、老年人以及孕婦。