白宮中國事務主任新書：零和遊戲 美對中戰略將更強硬

杜如松在新書中，指出30多年來實行一項削弱美國實力、自主發展、逐漸取代美國在亞洲和全球領導地位的「大戰略」。(Getty Images)

美國 之音15日報導，白宮國家安全委員會中國 事務主任杜如松（Rush Doshi）8日出版新書「長期博弈：中國取代美國秩序的大戰略」，書中以大量中共領導人講話和文件為依據，揭示了冷戰結束以來，中共領導人從鄧小平的「韜光養晦」到習近平的「百年未見之大變局」，30多年來實行一項削弱美國實力、自主發展、逐漸取代美國在亞洲和全球領導地位的「大戰略」。

「長期博弈」基於對中國取代美國的戰略評估提出了美國的應對，也許可以一窺目前拜登 政府實行的對華政策。

在「長期博弈」結論部分，杜如松指，目前美國正處於其近代歷史上第五次衰退主義（Declinism）浪潮。在杜如松看來，對美國抱悲觀態度的人有著看衰美國和看強對手的一體兩面特徵。

諷刺的是，杜如松在批評看衰美國的悲觀主義時，用來當標靶的卻是半個世紀前為美國打開中國大門的季辛吉。

杜如松認為，美中競爭實質主要是關於誰將領導亞洲和全球秩序，以及可能從這種地位中創造什麼樣秩序的競爭。「在許多地方，這是個零和遊戲」。

他基本上排除了單邊妥協、討價還價容納或安撫中國的戰略，以及通過和平演變或政權更替改變中國的戰略。在對這兩種戰略進行評估後，杜如松現，它們都面臨巨大障礙，難以成功。於是他認為，「最符合邏輯的剩餘選項就是競爭戰略」。

美國國家利益中心研究員希爾說：「如果這本書中所反映的戰略和背後的心態是拜登政府所遵循的，那麼暗示了一種幾乎是敵對的、一種幾乎完全競爭的戰略」。