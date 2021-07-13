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中共利用美記者史諾宣傳 女：父親不支持打壓記者

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中共利用美記者史諾宣傳 女：父親不支持打壓記者

中央社台北13日電
美國記者史諾(右)1960年10月與劉少奇(左二)、毛澤東(右二)與交談。(取自Wikimedia Commons)
美國記者史諾(右)1960年10月與劉少奇(左二)、毛澤東(右二)與交談。(取自Wikimedia Commons)

中共百年黨慶前多次提及寫下「紅星照耀中國」的美國記者史諾，稱要找到新時代的史諾，正確報導中國。但史諾的女兒近日投書媒體，指其父信仰真實報導，不會支持中國政府打壓記者的政策。

今年適逢中共建黨百年，在「說好中國故事」的主旋律下，曾赴中國採訪的美國記者史諾（Edgar Snow）過往的經歷再次被提起。

中共在延安時期，邀請外國媒體記者訪中，藉此作為向外發聲的管道，史諾便是其中之一。往後，他將在中國的見聞寫成「紅星照耀中國」一書，被視為當代向西方介紹中共，具影響力的作品之一。

中共中央宣傳部主辦的英文報刊「中國日報」在6月宣布，成立「新時代史諾工作室」，向國際展示真實、立體、全面的中國，更好地對外講述中國故事和中國共產黨的故事。

然而在中共大動作宣傳史諾的經歷時，史諾的女兒西恩（Sian Snow）於12日以「我的父親當年如何報導中國」為題投書紐約時報，回應該報於2日刊發的報導「習近平『七一』講話傳達了什麼信號」？

西恩在投書中強調，「認為史諾會支持現在中國政府對記者打壓政策的人，若不是對於他工作的真正意義毫不了解，就是想利用他來達到自己的目的」。

西恩在文中說，這類活動（宣傳史諾的經歷）被解讀為呼籲只報導中國的正面新聞，迴避對該國的批評，並引發一些人認為史諾與毛澤東關係密切，進而使他的獨立性受到影響。

她強調，實際上，史諾相信自由、獨立和真實的報導。他一再對抗其他人對他作品的支配、篡改或審查，無論是蔣介石、麥卡錫（Joseph McCarthy）、莫斯科的史達林主義官員，還是冷戰中的中國和美國官員。

今年年初，在中共總書記習近平提出全黨展開黨史學習教育後，不少境外媒體被安排前往延安採訪，以傳播「紅色故事」。

今年3月，中國全國兩會期間，中國外交部長王毅接受媒體採訪時指出，「史諾並非共產主義者，但他談論中國共產黨時，不帶意識形態偏見，他說出事實、保持客觀」；中國副外長樂玉成於4月接受美聯社專訪時更稱，「媒體朋友，我希望你們都成為新時代的史諾。」

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