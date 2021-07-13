CNN：房市過熱近瘋狂 某些買主選擇退場觀望

房市過熱幾乎已趨於瘋狂，許多買家大手筆爭相競價，令部分買家決定先觀望一陣子。(路透)

去年秋天開始，住在印地安納波里斯(Indianapolis)的租屋族凱莉‧羅賓森(Kelly Robinson)興起了買房念頭，幾個月居家避疫讓她覺得公寓生活空間過於狹窄，想要擁有屬於自己的室外空間，希望能有更多隱私。羅賓森認為低利率的難得機會不宜錯過，積極展開財務準備，今春獲得貸款預先批准(pre-approved)後，便開始認真看房子。然而，羅賓森發現房市過熱幾乎已趨於瘋狂，許多買家大手筆爭相競價，讓她在多次遭逢挫折之後決定退出，先觀望一陣子。

羅賓森接受美國 有線電視新聞網(CNN)訪問時說，買房預算 為25萬，目標是葛林伍德(Greenwood)郊區的房子，結果發現當地房子一放上房地產市場，短短幾天便成交，有時出價者多達十人，某些買家一口氣加價10萬。

她說，為了確保穩坐買房優先順位，經常必須捨棄房屋檢查(inspection)，「這種風險我是不願意承擔的，何況看房子當天就要立刻做決定，這是另一點讓我感到不安的」。

羅賓森決定將買房計畫暫時擱置，繼續租屋。她說：「有些買家手段相當積極，我不想跟他們硬碰硬。」她表示，對於買房的決定，需要是當下感到快樂，一年之後照樣感到滿意的，「如果我買貴了，或者沒做房屋檢查，將來恐怕出現某些大問題」。

報導指出，正在找房子的消費者，必須與全現金(all cash)出價的買主較勁，每次看房子都感受到競爭壓力，因此某些消費者決定乾脆先退出市場，等待一陣子再評估有哪些選項。

「全國房地產商協會」(National Association of Realtors)最新一份分析報告指出，美國房屋銷售已連續四個月下降，原因之一是市場上待售房子不多，另一項因素則是高房價讓某些不願意加入出價競爭的消費者望之卻步。

房貸機構房利美(Fannie Mae)今年6月的「購屋信心指數」(Home Purchase Sentiment Index)顯示，只有32%消費者認為此時是買房子的好時機，比例創下新低紀錄。價格過高則是讓消費者不願意購屋的原因，房利美資深副總裁兼首席經濟學者鄧肯(Doug Duncan)指出，對於打算購買人生第一棟房子的租屋族來說，此時不願進場購屋的原因，就是價格太高。

希望在南加州 購買第一棟房子的加州居民安德尼根(Steven Andranigian)與妻子蘿拉‧安德尼根(Laura Andranigian)，預算為50萬元以下，但許多房子在他們還沒來得及出價時就被買走了。報導指出，安德尼根曾經兩度要求出價前房屋檢查(pre-offer inspection)，結果遭到當面嘲笑，買房過程中五度出價，通通鎩羽而歸。

安德尼根說，多年存錢想要買房子，但這幾個月來找房子的過程，讓他體認到如今購屋選擇的結果，可能是買到日後需要花費許多功夫修整的房子，而且是在不喜歡的社區，若想買到真正喜歡的房子，則會超出自己的經濟能力範圍。他說：「我們最後決定繼續租屋，等待房屋市場降溫冷卻。」