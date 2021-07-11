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圖輯╱發燙的美西...熱浪烘烤 野火狂燒

世界新聞網/綜合報導
美西籠罩在熱浪下。(美聯社)
美西籠罩在熱浪下。(美聯社)

加州絕大部分地區現在籠罩在嚴重的乾旱及熱浪之下，一些地方氣溫直逼地表紀錄，本周末新一波熱浪高溫比年均溫高出20度甚至更多，估計這個周末全美有2800萬人面臨100度以上的高溫。

美西籠罩在熱浪下，野火頻傳。(美聯社)
美西籠罩在熱浪下，野火頻傳。(美聯社)
美西籠罩在熱浪下，野火頻傳。(美聯社)
美西籠罩在熱浪下，野火頻傳。(美聯社)
美西籠罩在熱浪下。(美聯社)
美西籠罩在熱浪下。(美聯社)
美西籠罩在熱浪下，野火頻傳。(美聯社)
美西籠罩在熱浪下，野火頻傳。(美聯社)
天氣炙熱，氣溫上百度，加州盧默斯縣國家森林區 「貝克沃斯複合山火」野火，一發不可...
天氣炙熱，氣溫上百度，加州盧默斯縣國家森林區 「貝克沃斯複合山火」野火，一發不可收拾。(美聯社)
天氣炙熱，氣溫上百度，加州盧默斯縣國家森林區 「貝克沃斯複合山火」野火，一發不可...
天氣炙熱，氣溫上百度，加州盧默斯縣國家森林區 「貝克沃斯複合山火」野火，一發不可收拾。(美聯社)
天氣炙熱，氣溫上百度，加州盧默斯縣國家森林區 「貝克沃斯複合山火」野火，一發不可...
天氣炙熱，氣溫上百度，加州盧默斯縣國家森林區 「貝克沃斯複合山火」野火，一發不可收拾。(美聯社)
加州近日天氣炙熱，氣溫上百度。圖為在加州棕櫚泉市10日街景，這兩天氣溫將高達華氏...
加州近日天氣炙熱，氣溫上百度。圖為在加州棕櫚泉市10日街景，這兩天氣溫將高達華氏115度到120度之間。(美聯社)
加州森林救火人員連日出動，在盧默斯縣國家森林區 「貝克沃斯複合山火」救火。(美聯...
加州森林救火人員連日出動，在盧默斯縣國家森林區 「貝克沃斯複合山火」救火。(美聯社)
天氣炙熱，氣溫上百度，加州盧默斯縣國家森林區 「貝克沃斯複合山火」野火，一發不可...
天氣炙熱，氣溫上百度，加州盧默斯縣國家森林區 「貝克沃斯複合山火」野火，一發不可收拾。(美聯社)
天氣炙熱，氣溫上百度，加州盧默斯縣國家森林區 「貝克沃斯複合山火」野火，一發不可...
天氣炙熱，氣溫上百度，加州盧默斯縣國家森林區 「貝克沃斯複合山火」野火，一發不可收拾。(美聯社)
加州近日天氣炙熱，氣溫上百度。(美聯社)
加州近日天氣炙熱，氣溫上百度。(美聯社)
天氣炙熱，氣溫上百度，加州盧默斯縣國家森林區 「貝克沃斯複合山火」野火，一發不可...
天氣炙熱，氣溫上百度，加州盧默斯縣國家森林區 「貝克沃斯複合山火」野火，一發不可收拾。(美聯社)
天氣炙熱，氣溫上百度，加州盧默斯縣國家森林區 「貝克沃斯複合山火」野火，連成火海...
天氣炙熱，氣溫上百度，加州盧默斯縣國家森林區 「貝克沃斯複合山火」野火，連成火海，一發不可收拾。(美聯社)
天氣炙熱，氣溫上百度。(Getty Images)
天氣炙熱，氣溫上百度。(Getty Images)

高溫 熱浪 加州

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