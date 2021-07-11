圖輯╱發燙的美西...熱浪烘烤 野火狂燒

美西籠罩在熱浪下。(美聯社)

加州 絕大部分地區現在籠罩在嚴重的乾旱及熱浪 之下，一些地方氣溫直逼地表紀錄，本周末新一波熱浪高溫 比年均溫高出20度甚至更多，估計這個周末全美有2800萬人面臨100度以上的高溫。