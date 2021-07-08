對付Delta變種的希望？輝瑞BNT第3劑、更新款雙管齊下

輝瑞與BNT共同研發的新冠疫苗。（路透）

彭博資訊周四（8日）報導，輝瑞 （Pfizer）計畫下個月向美國 申請新冠疫苗 第三劑加強劑的緊急授權使用（EUA），主要是初期試驗數據顯示，輝瑞-BNT第三劑可大幅提升免疫保護。

金融時報則報導，輝瑞與BioNTech（簡稱BNT）藥廠下個月準備展開針對印度Delta變種病毒的新款疫苗臨床試驗，主要是這株病毒株現正肆虐全球，他們擔憂輝瑞-BNT疫苗的保護力減弱。

金融時報說，輝瑞周四表示，他們正在研發新冠疫苗的更新款，以期用來對付Delta變種。目前與美國的醫藥監管機關討論試驗計畫，定案後預期下個月開始相關研究試驗。這將是首支特別針對Delta變種研發的疫苗。

彭博對於輝瑞-BNT第三劑的報導則是指出，輝瑞已經得到初期人體試驗數據，顯示追加第三劑是安全的，而且可增加受試者體內中和抗體5倍到10倍之多。一旦更多的數據到手，輝瑞就會向美國食品藥物管理局（FDA）申請此一加強劑的EUA，接種的時間建議是在原先兩劑打完後的6個月到8個月之間。

輝瑞同時也與歐盟和其他國家的監管當局討論這個追加第三劑的計畫。輝瑞研究主管Mikael Dolsten說：「我們對加強劑將發揮效果抵抗Delta變種，深具信心。」

Dolsten認為，雖然另也準備要開發專門針對Delta病毒株的新款疫苗，但他研判，或許後來會發現可能並不需要。因為以現有的版本追加第三劑，目前看起來就能有效抗禦Delta變種病毒。