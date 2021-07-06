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世界OnAir／疫情網課1年 中文老師曝心聲：教了個寂寞

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世界OnAir／疫情網課1年 中文老師曝心聲：教了個寂寞

世界新聞網
疫情期間對老師最大的挑戰是上網課時，難以掌握學生的專注力與學習成效。Getty Images
疫情期間對老師最大的挑戰是上網課時，難以掌握學生的專注力與學習成效。Getty Images

全美疫情緩和，許多學校已開始勸導家長，讓孩子在秋天時重返校園。哥倫比亞廣播公司(CBS)曾報導，疫情期間持續上班的各行業中，由於工作而承受壓力、陷入憂鬱的，以老師的比率最高。老師除了為遠距上課須探索原本不熟悉的電腦科技、要在網課時鼓勵學生參與，同時還得擔心日後恢復到校的健康風險。

在加州擔任公立小學一年級中文教師的李小喵(化名)，分享了過去一年用Zoom上網課一些既好氣又好笑的事。李小喵說，有學生的弟弟妹妹會光著屁股出現在鏡頭前，或是剛洗完澡的爸爸光著上身不小心入鏡；另有一位學生老在沙發或床上跳啊跳，就這樣跳了一個月。有個學生則是從頭到尾都「消失」，李小喵說，「總不能跑去他家把他抓回來吧」；而爸媽在旁陪讀的，有時若忘記關麥克風，小孩被罵的內容，全班都聽得一清二楚。

網課上的時數比實體課少，李小喵分析了其中優缺點，最大缺點是小朋友的專注度低、學習效果不佳；但因疫情期間，耶誕、春節、中秋、募款這些活動都取消了，小朋友不用花時間排練，學習的內容反而比過去多了。

面臨變種病毒傳播風險，在暑假過後即將返校前，李小喵認為家長最好加強孩子的衛生教育，例如洗了手才能吃東西。她也表示，網課拉大了學生程度的距離 ，家長不妨趁著開學前做些補救，以免隨年齡增長，差距越來越大。李小喵說，她檢查了暑假中文作業時發現，50多個小朋友中僅不到5個有做作業，而只有1個小朋友每天會上網去系統登錄閱讀中文書；這樣的比率讓她嘆口氣說，「這一年就是教了個寂寞吧」。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到李小喵老師，談一談美國沉浸式教學的內容，也分享疫情期間網課的甘苦談。李老師在微信有一公眾號「美國教育漫談」，歡迎有興趣的民眾關注。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。

疫情 美國 教育

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