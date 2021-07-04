疫情逐步趨緩 超過6成民眾滿意拜登抗疫表現

民調顯示，約62%美國民眾滿意總統拜登在疫情處理的表現。(美聯社)

一項最新民調顯示，約62%美國 民眾滿意總統拜登 在疫情 處理的表現。對拜登的總體滿意度達到50%，但對拜登政府處理美墨邊境移民問題則僅不到1/3民眾感到滿意。

今天是美國獨立紀念日，也是拜登1 月正式入主白宮後的第一個國慶日，拜登今晚將在白宮與1000名受邀的第一線人員、軍眷野餐，歡度國慶，他預計將宣告疫情趨緩，民眾能逐步重拾往日生活。

華盛頓郵報（The Washington Post）與美國廣播公司（ABC）今天也公布一項針對拜登各項施政的民調結果。

對抗疫情是拜登上任後的首要目標，儘管他誓言在今天實現全美七成成年人至少施打一劑疫苗的目標並未實現，但這項數字也相去不遠，達到67%，美國疾病管制暨預防中心（CDC）也早已宣布，已經完全施打疫苗的民眾在室內與室外都可以不再需要戴上口罩，美國逐漸進入疫情緩解期，也讓美國民眾肯定拜登的抗疫政策，約62%民眾給予正面評價，不滿的民眾僅31%。

對於拜登的整體表現，則有50%的民眾表示滿意，不滿的則為42%，這項數字與4月份的類似民調相似。

不過，儘管美國民眾肯定拜登的疫情處理，但在犯罪與移民議題上則明顯不滿。僅約38%民眾對拜登處理犯罪議題表示滿意，不滿的達48%；美墨邊境移民議題上，不滿的比例更達到51%，滿意的僅有31%。

這份民調是在6月27至30日針對907名成年民眾進行調查，抽樣誤差值為3.5個百分點。