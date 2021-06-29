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買房遇詐騙 佛州婦女6萬3000元頭期款被攔截

記者顏伶如／綜合報導

為了讓兩個女兒擁有更好的居住環境，住在佛羅里達州南部的婦女派翠西亞‧維里諾(Patricia Verlino)身兼多份工作，幾年省吃儉用終於存下購買康斗(condo)公寓的6萬3000元頭期款。就在她以為按照產權公司(title company)通知完成付款之後，卻發現通知信是詐騙集團所寄，畢生積蓄頓時泡湯。

維里諾接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，原本滿心歡喜可以滿到夢寐以求的房子，沒想到竟然遇到黑暗騙局，是這輩子經歷過最痛苦的事件。

為了存錢購屋，維里諾身兼多份工作，好幾年省吃儉用，存下6萬3000元購買公寓的頭期款。

她說，準備繳付頭期款時，接到產權公司寄來的電子郵件，信中寫著匯款步驟，因此依照指示完成付款，搬進公寓裡之後卻發現，通知信並不是產權公司所發，而是詐騙集團寄的，產權公司從來不曾收到她的頭期款。

正在協助維里諾追討款項的產權保險公司負責人塔契爾(Kevin Tacher)分析，產權公司的電郵帳號可能遭到駭客入侵，駭客因此掌握產權公司客戶資料，知道哪些客戶即將付款。

他說，從維里諾收到的詐騙電郵來看，寄件者知道維里諾的居住地址，也知道與維里諾打交道的房地產仲介人員姓名。購屋交易過程的所有細節，以及頭期款的確切金額，寄件者也通通掌握。

維里諾說，得知出事的第一時間就向警方報案，所幸在電匯手續完成之前，即時保住3萬4000元，但另外2萬9000元恐怕再也追不回來。

她說，原以為繳交了頭期款，終於搬進新家，但如今問題若無法得以解決，就會被迫搬走。她表示，產權公司除了表示抱歉之外，並沒有提供任何實質幫助。

塔契爾分析，產權公司可以向保險公司申請理賠，協助維里諾取回款項，但到目前為止產權公司都沒有動作。

塔契爾表示，消費者購屋時要注意以下細節，避免淪為詐騙受害者：

一、收到任何通知時，都必須小心確認，切莫直接撥打電郵下方所附的電話號碼。

二、買房雖然透過仲介處理，但當必須與產權公司接洽時，一定要與產權公司直接互動。

三、所有付款或匯款之前，必須與受款人先行查證。

四、必須透過安全可靠的匯款方式付款，對於任何電郵或簡訊往來，要設定兩階段認證(wo-step authentication)資安保障，避免帳戶遭到駭客入侵。

詐騙集團 駭客 保險

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