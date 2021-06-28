跨性別高中生使用廁所問題 最高法院駁回學區上訴

維吉尼亞州高中生葛瑞姆希望依照個人性別認同使用男生洗手間，因而在2015年對學區提告。(美聯社)

跨性別學生希望根據個人性別認同使用廁所被學校拒絕後狀告學區 案，最高法院28日駁回維吉尼亞州 葛羅瑟斯特郡(Gloucester County)學區上訴。美國 有線電視新聞網(CNN)報導分析，最高法院的決定對於男女同志、雙性戀、跨性別者(LGBTQ)社區而言，堪稱獲致勝利。

1972年「教育修正法案」第9條(Title IX)規定規定，凡獲得聯邦經費補助的教育機構與活動，包括大學校院及公立學區在內，一律禁止性別歧視。

2014年，維吉尼亞州高中生葛瑞姆(Gavin Grimm)希望依照個人性別認同使用男生洗手間，卻遭學校禁止。他在2015年對學區提告，指控遭受性別歧視。

最高法院28日駁回「葛羅瑟斯特郡學區控告葛瑞姆案」(Gloucester County v. Grimm)上訴，持少數意見的保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)及艾里托(Samuel Alito)則指出，願意接受學區上訴。

華盛頓郵報分析，最高法院駁回學區上訴的作法，並沒有因此創下具有全國指標意義的空前判例，也不代表最高法院同意下級法院的裁定。

美國聯邦第四巡迴上訴法院2020年8月裁定，維州葛羅瑟斯特郡學區禁止葛瑞姆根據個人性別認同使用廁所，已經構成性別歧視，違反美國憲法第14條修正案。

葛瑞姆委任律師布洛克(Joshua Block)指出，最高法院的決定對葛瑞姆與全國各地跨性別學生來說，都是重大勝利。

葛瑞姆28日在聲明中說，高中時期被迫使用女生廁所、獨立廁所或護士間，造成個人極大羞辱，為了爭取洗手間使用權利耗盡心力，使得學業表現受到嚴重影響。

聲明中寫道：「為了讓學校明白我的本質而展開的長年抗爭如今終於結束，對此讓我非常欣慰。跨性別學生應該可以安心使用洗手間，不必遭到學區主管或民選官員羞辱或貼標籤。」