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今年染疫病故人數已超越去年 為何美國敢放心解封？

編譯易起宇／綜合外電
美國加州已解除防疫限制，民眾不戴口罩在海邊逛街。(歐新社)
美國加州已解除防疫限制，民眾不戴口罩在海邊逛街。(歐新社)

美國推動疫情解封、放寬口罩規定和解除公衛限制之際，全球多數其他國家卻正看到新冠肺炎確診和死亡人數激增的警訊。今年來因染疫病故的人數已超越去年，這場全球公衛危機距離結束依舊遙遙無期。

CNBC報導，美國近幾周的確診人數已遠低於冬季高峰，目前新增七日平均確診數約為1萬1310人，遠低於年初的逾25萬人。確診人數減少，重症和死亡人數也隨之減少。

然而，據世界衛生組織（WHO）統計，今年來的新冠死亡人數已超越去年一整年的人數。去年底的全球官方統計死亡人數為181萬3188人，但今年來已有逾200萬人因新冠肺炎而死。

在全球爭搶疫苗的過程中，高所得國家都先為自己的國民爭取足夠的疫苗。這導致出一種現象，在美國、英國和中國等國已有數百萬民眾接種完疫苗之際，部分的非洲和亞太地區國家的接種率卻還是很低。

WHO秘書長譚德塞已將這種持續性的全球疫苗分配不均形容為「疫苗種族隔離制度」和「災難性的道德淪喪」，導致全球呈現「雙軌疫情」。

WHO已警告，新冠疫情的傳播速度比全球疫苗分配的速度還快，全球應該共同分享一個目標，那就是明年七大工業國（G7）在德國舉行峰會前，應要讓全球至少70%人口接種完疫苗。譚德塞說，達成這個目標將需要110億劑的疫苗。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

疫苗 美國 疫情

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