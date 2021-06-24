AIT副處長谷立言將駐日 台灣女婿串起美日台

美國將派AIT副處長谷立言前往日本出任代辦一職。圖╱取自AIT

美國 在台協會（AIT）去年中元普渡，有一位戴眼鏡的外交官為供品插上馨香；他是台灣 女婿、AIT副處長谷立言，多次派駐東亞第一島鏈國家，將出任美國駐日代辦，被認為傳達美日團結合作且支持台灣的作為將更為順暢的訊息。

較之即將卸任的AIT處長酈英傑（Brent Christensen）經常亮相公眾場合，甚至在台南市騎腳踏車都可讓網友野生捕獲，擔任副手的谷立言（Raymond Greene）相對低調，但他卻是第一島鏈的專家，在目前的國際局勢，顯得格外獲得重視。

谷立言畢業於美國馬里蘭大學政府與政治系及日文系，並獲得國際安全與經濟政策的公共管理碩士學位。對普遍患有「英語恐慌症」的日本 來說，外國官員若通曉日語是個優勢；現任中國外交部長王毅當年擔任駐日大使時，也是靠日語流利縱橫政學商媒各界，獲得日方好評。

曾與谷立言接觸過的人，多誇讚他毫無資深外交官架子，對台灣事務具有相當細膩的觀察，並知無不言傳達美方看法。與谷立言分屬不同世代的前AIT處長司徒文（William A. Stanton）曾說，谷立言相當專業，在外交圈備受推崇。

根據AIT資料，谷立言曾任駐日本與駐菲律賓大使館政治事務官員，以及駐日本大使館軍政事務組組長、美國在台協會政治組副組長；他亦是美國首位參加日本外務省「貝克－加藤國際交流計畫」的外交官，而這項計畫的目的在深化美日外交官對彼此國家的了解。

從谷立言駐日本、菲律賓與台灣期間的歷練來看，多屬政治軍事等領域，而他在台灣期間出席的公開活動，包括網路安全、人道救援、人口販運防制乃至認知宣傳戰等非傳統安全領域，甚至還曾在同志大遊行活動中致詞。

除了派駐第一島鏈國家的背景，谷立言的外交生涯也曾經歷嚴重的震災。他在西元2011年日本311大地震時擔任美國駐沖繩總領事，被派往東京近郊的橫田空軍基地為軍方指揮官提供救災建議；谷立言事後曾說，除了親眼目睹美日聯合軍事行動的出色成效，讓他印象最深刻的，是學到日本人民的毅力、韌性和力量。

2014年9月，谷立言派駐美國駐成都總領事、至2017年7月任滿。四川是毛澤東時代三線建設核工設施的內移地，加上位處西藏前哨，政軍地位重要；據陸媒報導，谷立言曾率團赴2008年汶川大地震重災區之一的綿陽等地進行交流，並曾前往拉薩參訪。

此外，谷立言擔任國務院東亞太平洋事務局經濟政策辦公室主任期間，被遴選為亞太經濟合作會議（APEC）的經濟委員會主席；不僅是美國國務院的資深職業外交官，更是東亞地區的政治、軍事與經濟專家。

正因這些歷練，谷立言曾公開講述中國犯台的可能方案，並強調嚇阻、不對稱作戰的功效。今年5月首次接受政論節目訪談時更提醒，台灣不應將台積電當成唯一安全靠山，因美國注意到，中國願放棄自身經濟利益來達到政治目的。

民進黨立委何志偉指出，谷立言有兩個特別之處，一是曾派駐中國及日本的經歷，堪稱「亞太經驗值破表」，二是軍事素養佳，曾就自身經驗分享美國軍事改革的歷程。

不過，剛硬的外交歷練背後，也有柔軟的一面。何志偉透露，谷立言私下相當風趣且熱愛台灣美食，可謂「正港台灣吃貨」，「真的是位適合結交的友人」。事實上，谷立言是台灣女婿，他曾透露妻子是台北人。

民進黨立委趙天麟回憶說，北京不滿台灣民間發起「東京奧運台灣正名」公投，進而阻撓台灣參賽，谷立言得知後，曾積極向美國政府表達台灣運動員無法出賽的風險及嚴重性，並與日方進行溝通，「是位愛台灣，但謹守外交官分際的人」。

日本媒體近日引述消息人士報導，谷立言將出任美國駐日臨時代辦。趙天麟及國民黨副秘書長黃奎博都認為，若消息屬實，谷立言對日美雙邊涉及台灣的事務，將發揮重要作用。

谷立言今天接受外交部長吳釗燮頒贈「睦誼外交獎章」後表示，下周將離開台灣前往日本赴任，但這不代表他與美台關係的連結將畫下句點；他說：「事實上，我很期待未來能為現正蒸蒸日上的美日台三方合作關係貢獻一己之力。」