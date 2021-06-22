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白宮外強制驅散BLM示威 法官駁回控告川普多數指控

中央社華盛頓22日綜合外電報導
民權團體指控維安部隊去年6月在白宮外強制驅散和平示威民眾，聯邦法官21日駁回多數針對川普的相關指控。(美聯社)
民權團體指控維安部隊去年6月在白宮外強制驅散和平示威民眾，聯邦法官21日駁回多數針對川普的相關指控。(美聯社)

非裔男子佛洛伊德去年遭白人警察壓頸致死，引爆全美示威浪潮。民權團體指控維安部隊去年6月在白宮外強制驅散和平示威民眾，聯邦法官21日駁回多數針對川普的相關指控。

美國民權聯盟（ACLU）等多個民權組織控告時任總統川普及高層官員，於去年6月侵犯「黑命關天」運動人士以及個別示威抗議民眾的憲法保障權利。

6月1日當天，華府示威活動正如火如荼進行，警方和武裝國民兵使用催淚瓦斯和胡椒噴霧強制驅散群眾，讓川普從白宮出發，經過拉法葉廣場（Lafayette Square）步行至對街的聖約翰聖公會教堂（St. John's Episcopal Church）。隨後川普宣布將派遣數千名重武裝士兵鎮壓示威，並在教堂前手持聖經供媒體拍照。

華府聯邦地區法官弗里德里希（Dabney L. Friedrich）駁回多數針對川普的相關主張，並發布長達51頁意見書指出，川普與其他數名高階官員為拍照而強制驅散示威民眾的說法，實際上並無根據。

弗里德里希在意見書寫道，「這些指控實際上缺乏足夠『事件、對話或文件，顯示被告（川普與其他官員）之間達成共識或意見一致』，以侵害（原告）權利」。

意見書還指出，「單是指控被告官員互相溝通，卻未說明任何溝通細節，證明他們可能達成非法協議，如此難以構成共謀指控的必要條件」。

同時，針對原告要求法院下令政府調整使用武力對付示威民眾的作法，聯邦法官也予以駁回。

針對判決結果，ACLU哥倫比亞特區法務主任麥可曼（Scott Michelman）發布聲明痛批，「今天的判決基本上給了聯邦政府綠燈，允許他們向示威民眾使用暴力，包括致命武力」。他表示，「這項令人震驚的判決不僅違反憲法精神與第一修正案保障的人民權利，也實際上讓聯邦官員凌駕於法律之上」。

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