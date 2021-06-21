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德國對蘋果展開壟斷調查 第4家美科技巨擘遭鎖定

中央社柏林21日綜合外電報導
德國政府今天對iPhone製造商蘋果（Apple Inc.）疑似違反市場競爭行為展開調查。(美聯社)
德國政府今天對iPhone製造商蘋果（Apple Inc.）疑似違反市場競爭行為展開調查。(美聯社)

德國政府今天對iPhone製造商蘋果（Apple Inc.）疑似違反市場競爭行為展開調查，使得蘋果公司成為第4家美國科技業巨擘遭到德國當局的這類調查。

法新社報導，德國反托拉斯當局聯邦卡特爾署（Federal Cartel Office，FCO）近幾周已對亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）和臉書（Facebook）展開類似調查。這是依據今年1月生效的一道新法，給予德國監管機關更大權限來管制大型科技企業。

聯邦卡特爾署表示，已對蘋果啟動第一階段調查，以判定其是否具有「跨市場重要性」。

德國當局說：「一企業的商業生態系統是否橫跨不同市場，可視為是否具有這類地位的一項指標。擁有這樣的強勢地位，會令其他企業非常難以與之抗衡。」

聯邦卡特爾署署長孟特（Andreas Mundt）表示，他的單位將檢視蘋果是否利用專屬的iOS作業系統，來圍繞iPhone建立跨越數個市場的強勢數位商業生態系統。

孟特解釋：「調查的一個主要焦點將放在App Store的運作。因在許多例子當中，它讓蘋果有權力對第三方商業活動有所影響。」

一名蘋果公司發言人則強調蘋果對德國就業市場的貢獻，表示iOS應用程式（app）經濟促成25萬個就業機會。發言人透過聲明說：「我們期待與聯邦卡特爾署討論我們的業務方式，及針對他們的任何疑慮進行開放對話。」

聯邦卡特爾署表示，在對蘋果進行第一階段調查後，接下來可能檢視其他特定議題，因當局已接獲數家企業對蘋果行為可能違反市場競爭提出申訴，包括有應用程式開發商不滿必須使用蘋果的系統進行「應用程式內購買」（in-app purchase）。

蘋果 德國 就業

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