華郵：緊急食物補助申請難度恐變高

聯邦人口普查局(U.S. Census Bureau)統計顯示，截至今年6月7日為止，全美約有2000萬名成年人表示，家裡有時或經常三餐不濟。(美聯社)

美國出現新冠疫情 之後，國會於2020年3月通過透過俗稱「糧食券」的營養補充援助計畫(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)為低收入 民眾提供緊急食物補助。華盛頓郵報報導，某些共和黨 執政州如今打算提高申請難度，包括俄亥俄州、亞歷桑納州、阿肯色州、密蘇里州、蒙大拿州在內等地，共和黨籍議員紛紛提案要求停止為有車或有存款民眾提供食物補助計畫，某些提案則調高申請食物補助的困難度，對於申請者收入多寡、是否正在找工作等條件，訂定新規。

聯邦人口普查局(U.S. Census Bureau)統計顯示，截至今年6月7日為止，全美約有2000萬名成年人表示，家裡有時或經常三餐不濟。

疫情期間，聯邦政府透過糧食券、婦女及嬰幼兒營養補助特別計畫(Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children ，WIC)、福利卡計畫(benefit-card program)等現有架構，為低收入民眾及學童擴大提供免費或減價糧食補助。

報導指出，雖然拜登政府及主管糧食券的農業部正在討論是否在疫情及經濟衰退之後繼續延長糧食補助，共和黨執政州如今已搶先出手。共和黨籍國會議員以及州議員指出，美國經濟不斷改善，聯邦政府已投入5兆元做為疫情紓困。

保守派智庫「美國企業研究所」(American Enterprise Institute)貧窮問題研究員拉契迪(Angela Rachidi)指出，現在很多職缺等待勞工填補，許多補助計畫讓民眾失去就業意願，「這是州政府希望克服的問題」。

拉契迪指出，證據顯示，營養補充援助計畫確實導致民眾不願意工作，疫情期間農業部對於長期以來的補助領取審查放寬標準，州政府現在想要恢復審查，「絕對是妥適的」。

包括阿拉斯加州、威斯康辛州在內共八州，已經決定讓疫情期間的災難緊急補助命令期限屆滿後失效，讓補助計畫隨之結束。其他幾州則透過州議會通過法案，讓申請補助手續提高難度。

以俄亥俄州為例，共和黨議員在預算決議裡增列條款，規定領取營養補充援助計畫民眾必須申報30天內所有超過500元金額的收入改變，並提供子女扶養費協議文件。增列條款同時規定，支票帳戶或存款帳戶裡存款達到2250元的民眾，或者擁有車輛估價達4650元的民眾，將失去領取補助資格。

弱勢權益倡議團體「糧食研究及行動中心」(Food Research & Action Center)法務部主任沃林格(Ellen Vollinger)表示，補助計畫遭到濫用或出現詐騙，雖讓某些州議員感到憂心，不過電子轉帳系統讓農業部得以掌握可疑數據，「縮減補助並非智慧的經濟選項」。