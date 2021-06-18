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男性放心接種 研究：打疫苗「不會減少精子數量」

編譯張君堯／綜合報導
美國邁阿密大學最近的研究結果推翻了這種猜測指出，接種輝瑞或莫德納疫苗的男性，無論是在精子的數量或質量上「都沒有任何影響」。（路透）
美國邁阿密大學最近的研究結果推翻了這種猜測指出，接種輝瑞或莫德納疫苗的男性，無論是在精子的數量或質量上「都沒有任何影響」。（路透）

網路有傳聞指出，由於輝瑞與莫德納疫苗使用的是信使核糖核酸（mRNA）技術，因此男性在接種這兩種疫苗後，有可能導致精子數量驟減。美國邁阿密大學（University of Miami）最近的研究結果推翻了這種猜測指出，接種輝瑞或莫德納疫苗的男性，無論是在精子的數量或質量上「都沒有任何影響」。

CNN報導，邁阿密大學的研究人員對45名年齡介於25至31歲男性志願者的精子樣本進行研究，參與者在第一次注射mRNA前接受精蟲檢驗，第二次接種後的70天再次採集樣本，並檢查其中的精蟲體積、濃度、活力與數量。

經研究後發現，男性在注射第1劑mRNA新冠疫苗前，和施打第2劑疫苗70天後，精子的質量和數量都「沒有顯著下降」的情況發生。這項研究已公布在2021年6月的「美國醫學會期刊網路開放版」，

邁阿密大學生殖醫學專家拉瑪薩美（Ranjith Ramasamy）解釋，疫苗的mRNA並不是活病毒，因此疫苗不太可能影響精子。芝加哥人類生殖研究所（IHR）的科恩（David Cohen）雖然並未參與相關研究，但他在CNN的採訪中也證實「接種疫苗對精子產生影響的風險非常低」。

多名科學家表示，希望這項研究結果可以緩解那些因擔憂生育問題，而不願接種疫苗的男性的疑慮。然而，此研究並未測試嬌生或AZ疫苗對男性精子的影響，因為這2種疫苗不使用mRNA 技術。

網路有傳聞指出，由於輝瑞與莫德納疫苗使用的是信使核糖核酸技術，因此男性在接種這2...
網路有傳聞指出，由於輝瑞與莫德納疫苗使用的是信使核糖核酸技術，因此男性在接種這2種疫苗後，有可能導致精子數量驟減。（路透）

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