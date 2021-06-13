氣候變遷影響 美西乾旱野火熱浪問題加劇

夏季還沒開始，美國 西部乾旱問題已經浮現，而長期乾旱帶來的影響，更因氣候變遷而加劇：湖泊水位來到歷史新低、森林野火季提前報到、限水措施，外加有可能破紀錄的熱浪。

法新社報導，從官方數據可看出，本週美西有88%的地區處於乾旱狀態，包括加州 、俄勒岡州、猶他州和內華達州都是整個州陷旱。

受到這個趨勢影響的美國民眾超過1.43億人，而當中最明顯的跡象，就是位於內華達州與亞利桑那州交界的全美第一大水庫米德湖（Lake Mead），如今水位來到1930年代蓄水以來新低。

米德湖是由距離拉斯維加斯（Las Vegas）不遠的龐大胡佛壩（Hoover Dam）攔科羅拉多河之水而成的人造湖，如今蓄水量只剩36%，水位已打破2016年寫下的新低紀錄。

有關單位有料到會出現這種情況，但當初以為8月才會成真。

而冬春兩季通常雨水豐沛的北加州，情況也好不到哪裡去。供給加州2700萬居民飲用水中，占有重要地位的當地次大水庫歐羅維里湖（Lake Oroville），現在水位比2019年低了50公尺。

除此之外，加州水源有1/3仰賴內華達山脈較高山坡上的積雪，但截至4月1日為止的最後一個降雪日，雪量僅達平均的6成。加州水源局官員告訴法新社，「今年獨特之處在於，融化的積雪流下山坡時，遭乾涸的土壤所吸收、揮發殆盡」，完全沒流進歐羅維里湖。

據美國乾旱監測中心（US Drought Monitor）表示，加州1/3地區目前處於等級最糟的「極端乾旱」。

而乾燥的土壤和缺水的植被創造出溫度甚至更高的環境，惡性循環就此周而復始地上演。

不意外地，美國西南部接下來一週將面臨極端熱浪，氣溫將比季節性基準高約攝氏11度，部分地區最高溫 將可上看攝氏48度。

氣象學家已經發布高溫警報。他們說，以拉斯維加斯為例，最高溫可達攝氏46度，改寫1940年的紀錄。

美國國家氣象局亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）分局也表示，當地18日高溫預計會達攝氏47度，並說這類氣候型態「罕見、危險又致命」。

有關當局尤其擔心野火問題，說今年野火季來得特別早，火勢也罕見的猛烈。截至5月底，加州野火摧毀的植被面積已經是去年同期的5倍。

多數專家表示，就算乾旱是美國西南部日常中可預料的一部分，情況顯然因氣候變遷而加劇。

「科學」（Science）期刊去年刊載的研究報告就估計出，2000至2018年間，人為造成的氣候變遷，已使得乾旱衝擊力惡化了46%。