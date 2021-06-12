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身分詐欺暴增 退稅恐須親赴國稅局…影響近200萬人

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身分詐欺暴增 退稅恐須親赴國稅局…影響近200萬人

編譯洪毅／綜合12日電
國稅局去年盯上520萬件涉嫌盜用身分騙取退稅的案件，比2019年多出近50%。(美聯社)
國稅局去年盯上520萬件涉嫌盜用身分騙取退稅的案件，比2019年多出近50%。(美聯社)

新冠疫情肆虐，許多人對退稅翹首以盼，但是有些民眾可能會發現自己一時竟無法拿到退稅，需要向國稅局(IRS)驗證身分、甚至與IRS實際面談才行；不得不如此的原因是，疑似盜用身分的詐欺案實在太多，去年IRS就盯上520萬件，比2019年多出近50%。

「國家廣播公司商業頻道」(CNBC)報導，為避免有心人士冒用身分領取退稅，因此只要IRS懷疑某筆準備退稅的款項是有問題的；這時納稅人會收到IRS的「5071C」或「6331C」表格通知，直到納稅人有回覆，並經過驗證程序之前，IRS會持續凍結支付退稅款。

這是因為企圖盜用身分的詐欺情事遽增；IRS去年盯上的可疑事件達到520萬件，牽涉近200萬人。

雖然2019年時，63%的可疑事件經驗證後證實查無非法，顯示IRS盯上的案件，多數未涉詐欺；但是藉由嚴格審視，IRS在同年保護了35億元的稅款，而不是流到犯罪份子手上。

絕大部分的凍結款項最終都會重新回到納稅人手上，而且多數不會長於六周，但是某些民眾可能會發現這是段曠日廢時的過程，因為18%的可疑案件會拖到120天以上才會完成支付。

IRS官網提供身分驗證服務，但是據統計，只有不到一半的民眾能夠在線上完成身分驗證；因此剩下超過一半的民眾需要致電、或是親赴IRS的辦公室解決此問題。

這不是件容易的事情，IRS電話打不進去時有所聞；有民眾向CNBC說，他電話一直打不進去，而他後背的宿疾又讓他難以親赴IRS的辦公室。

造成電話線路壅塞的原因包括疫情期間的退稅政策，還有失業問題，再加上報稅資料與所能拿到的紓困金掛勾，讓亟需退稅的民眾增加，另一方面，IRS的業務又受到疫情擾亂等，都在惡化處理可疑退稅的效率。

根據「納稅人辯護服務處」(Taxpayer Advocate Service)的說法，此事已成為去年十大最嚴峻的稅務問題之一，應當建立更精確的防範系統；加州財富諮詢商Elemental的會計師、親歷此事的赫倫(Dan Herron)批評，IRS的辦事太過「老古董」。

IRS 退稅 疫情

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