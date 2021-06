拜登夫婦G7前酒吧偷閒 BBC記者曝光：他喝可樂她喝紅酒

美國 總統拜登 夫婦為參加G7 峰會前往英國,10日結束會晤首相強生夫婦的行程後,就一身輕便地前往下榻飯店的酒吧,直接坐在戶外放鬆地喝飲料,剛好在現場的BBC記者索珀(Jon Sopel)則上推特大呼意外。

太陽報報導,英方此次安排峰會領袖住進康沃爾聖艾夫斯(St Ives, Cornwall)的特里格納城堡度假酒店(Tregenna Castle Resort)。據轉述,拜登總統與第一夫人吉兒.拜登當時都已換上牛仔褲與運動鞋,並在隨扈的簇擁下,走向酒吧戶外的一張空桌子,讓來賓受到一點驚嚇。

A first in my career. @POTUS comes and sits down at table in a bar next to me and orders a drink. Am trying to act nonchalant #G7 pic.twitter.com/XQecXWIfJL