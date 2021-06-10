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「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡

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「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡

記者顏伶如／綜合報導
佛州皇家棕櫚海灘的一家大眾超市(Publix)連鎖分店10日發生槍擊案，一對祖孫在店內被一名男子開槍射死，槍手行凶後開槍自盡。圖為警正封鎖現場調查。(美聯社)
佛州皇家棕櫚海灘的一家大眾超市(Publix)連鎖分店10日發生槍擊案，一對祖孫在店內被一名男子開槍射死，槍手行凶後開槍自盡。圖為警正封鎖現場調查。(美聯社)

位於佛羅里達州皇家棕櫚海灘(Royal Palm Beach)的一家大眾超市(Publix)連鎖分店10日驚傳槍擊案，警方表示，一對祖孫在店內被一名男子開槍射死，槍手行兇後則開槍自盡，喪命的兒童不到兩歲。

警方並未公布槍手或受害者姓名。大眾超市是佛州規模最大的連鎖超市，約擁有817家分店；大眾超市發言人布洛斯(Maria Brous)發表聲明表示，公司方面全力配合警方調查，對於受到這起事件影響的民眾則表示慰問。

警方表示，10日上午11時40分左右接獲報案指出，皇家棕櫚海灘大道(Royal Palm Beach Boulevard)上的大眾超市至少傳出三聲槍響；皇家棕櫚海灘屬於中產階級近郊住宅區，約有4萬居民。

警員趕抵現場後，發現一名婦人、一名男童及一名男子都因槍傷已經死亡，現場還有一把手槍；警長辦公室證實，三名死者中包括槍手。

佛州地方電視台WPLG報導，遭到槍擊死亡的男童僅一歲，事發當時隨外婆上超市購物，結果祖孫兩人雙雙遇害。男童父親接到警方通知後，抵達槍擊發生現場確認男童身分；警方證實，男童即將在本月底滿兩歲。

來源：WPTV News - FL Palm Beaches and Treasure Coast

槍手與遇害祖孫之間有何關係，警方正在調查中；警長辦公室對媒體表示，槍手與這對祖孫可能認識，但未說明確切關係為何。

根據媒體報導，目擊者受訪時說，超市裡突然傳出三聲槍響，讓超市員工及消費者嚇得連忙衝出店外。

消費者魏特曼(Lynn Waterman)接受佛州「太陽前哨報」(Sun Sentinel)訪問時說，當時站在結帳櫃台前準備付帳，聽到響聲時還以為是汽球被刺破；她說，櫃台員工告知有槍手後，拔腿就跑。

當時正在附近銀行的民眾葛拉斯曼(Ron Glassman)說，目睹大約50人在10秒到15秒的時間裡，從大眾超市奪門而出，聽到有人喊「槍手作案中」(active shooter)，也聽到有人喊著「快出去、快出去」，超市員工與消費者逃出之後四處尋找躲避之處。

在10日下午的記者會上，官員指出，正在檢閱店內監視器錄影帶，並詢問目擊者有關事發經過的細節。

皇家 佛州 槍擊

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