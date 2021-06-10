亞歷桑納州檢察長：拜登應提前返美 解決邊境危機

亞歷桑納州檢察長致函拜登總統，指拜登應該提早結束歐洲訪問之旅，返國解決邊境危機。圖為一個移民家庭穿過亞利桑納邊境。(美聯社)

共和黨籍亞歷桑納州檢察長布魯諾維奇(Mark Brnovich)10日致函拜登 總統指出，美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)在美墨邊境 湧入無證移民 人數，今年5月間創下新高，拜登應該提早結束歐洲訪問之旅，返國解決邊境危機。信中寫道：「總統先生，責任在您(Mr. President, the buck stops with you)。」

目前正展開上台以來首次出訪的拜登，行程預計16日結束。拜登此行除了參加七大工業國(G7)高峰會議，也將與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)見面，並會晤北大西洋公約組織(NATO)及歐盟(European Union)高層。

布魯諾維奇在信中寫道，根據拜登政府公布統計，今年5月當中，邊境巡邏隊探員在美國南部邊境取締大約18萬名無證移民，從本會計年度開始以來，遭到取締的無證移民人數累計則有將近100萬人，「這個會計年度還有好幾個月才會結束」。

相較之下，2020年5月份及2018年5月份遭到邊境巡邏隊查獲的無證移民人數，分別為2萬3000人及5萬1000人。2019年5月間，雖然當時無證移民前往美墨邊境人數增加，創下2019年單月新高，但統計顯示遭取締人數為14萬4000人。

布魯諾維奇在信中指出，邊境危機如今已經威脅到美國的安全、保安、環境以及經濟，同時也是一場「人道災難」，因為移民從中美洲長途跋涉，經過墨西哥抵達美國邊境，路途當中危機四伏。

信中寫道：「總統先生，責任在您。您身為三軍統帥，要為邊境狀況負責。」

布魯諾維奇在在信中對拜登說，若要解決邊境危機，應從親自走訪邊境開始，與執法機關人員及邊境地區土地業主對話，「希望您能跟我一起，不遠的將來在亞歷桑納州的南部邊境碰面。您挑選的任何日期與時間，我都能配合」。