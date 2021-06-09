華盛頓州大麻店也開放打疫苗 還加碼贈大麻捲菸

華盛頓州為擴大民眾的疫苗接種率，開放在大麻店接種，讓呼麻與打疫苗一次完成。圖為民眾吸大麻。(路透)

為了防止新冠肺炎繼續擴散，開放接種疫苗 的地點相當多元，從早期的醫院、藥局，擴大到好事多、便利商店，甚至夜店；華盛頓州 的衛生官員為了進一步提高疫苗接種率，宣布州內所有領有執照的大麻零售商店也可以申請加入疫苗計畫，派駐醫事人員為上門買大麻的顧客施打疫苗。

此外，為了刺激顧客接種的意願，大麻零售商也可以贈送最多一隻捲菸，鼓勵顧客打針。

華盛頓州酒精暨大麻管理局(Liquor and Cannabis Board)表示，這項稱為「一起接種」(Joint the Jabs，編按：joint也是大麻菸捲的俗稱)的計畫，將允許州內所有合法的大麻零售商，在7月12日以前，為上門消費的顧客施打疫苗，也可以向願意接種的顧客提供大麻菸贈品以為鼓勵，但受贈者必須年滿21歲，且大麻店必須留下記錄。

雖然華盛頓州至少接種過第一劑疫苗的人數已達54%，但接種速度放緩；為了提升州內民眾施打疫苗的比率，之前就允許餐廳或酒吧可以向在該處設置的注射站接種疫苗的顧客，提供一杯免費啤酒，後來甚至還讓已接種疫苗的民眾參加抽獎，最高獎金達100萬元。

華盛頓州為擴大民眾的疫苗接種率，開放在大麻店接種，讓呼麻與打疫苗一次完成。圖為民眾在商店前排隊打種。(路透)

官員表示，100萬元的成本看起來很高，但如果民眾不接種疫苗導致疫情再度擴散，付出的成本不只100萬元。

州長英斯利(Jay Inslee)指出，為了使華州盡速重開，並回復正常生活，將竭盡所能地鼓勵民眾接種疫苗；除了酒精飲料、大麻菸、疫苗樂透等鼓勵接種的政策外，他還加碼宣布，如果月底前就達成「70%的16歲以上成人至少接種第一劑」政策目標，就會提前解除所有疫情相關限制，希望吸引還在觀望，卻又希望盡速回復正常的民眾盡速施打疫苗。

在華盛頓州允許大麻店贈送大麻前，紐約就有民間團體自發性贈送大麻給接種過至少第一劑疫苗的民眾；活動發起人歐馬利(Michael O'Malley)說：「這是我人生中第一次可以光明正大地拿大麻給別人，為了慶祝聯邦大麻合法化 ，並響應政府盡速接種疫苗的政策，邀請大家一同來『呼麻』。」