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冒充川普家人向川粉募款 22歲男子恐坐牢20年

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普。美聯社
前總統川普。美聯社

根據法院紀錄，一名22歲賓州男子在網路成立假帳號，冒充前總統川普的弟弟羅伯特‧川普(Robert S.Trump)以及川普么兒拜倫‧川普(Barron Trump)向支持者募款，數百名川粉因此受騙，如今遭到聯邦檢察官以電匯詐騙(wire fraud)、加重身份竊盜罪(aggravated identity theft)起訴。

住在賓州米卡尼斯柏格(Mechanicsburg)的22歲男子霍爾(Joshua Hall)，8日被捕之後在賓州中區美國聯邦區域法院出庭，法官裁定以2萬5000元交保。聯邦檢察官以電匯詐騙、加重身份竊盜罪起訴霍爾，最高面臨22年有期徒刑。

檢察官向法院指出，霍爾冒充川普家人在網路上向川粉募款，聲稱「同性戀者為川普發聲」(Gay Voices for Trump)募款所得將做為政治組織運作經費，實際上得手款項則做為個人花費。根據檢方調查，「同性戀者為川普發聲」組織並不存在，但霍爾總共募得7300元。

法院紀錄顯示，霍爾從2019年9月便開始冒名募款，直到2020年12月為止，聲稱募款是為了替川普尋求連任。

檢方指出，霍爾擅用川普家人照片及姓名開闢社群網站帳號，在網路上共計獲得10萬多名信以為真的追蹤粉絲。霍爾還開帳號冒充白宮抗疫小組成員的柏克斯(Deborah Birx)。

另一方面，曼哈頓聯邦法院刑事犯罪投訴紀錄顯示，霍爾冒名募款手段在2020年7月變本加厲，透過雲端募款網站聲稱將為川普舉辦造勢活動以及販賣相關商品。

根據檢方調查，霍爾以羅伯特‧川普名義在社群網站開闢假帳號，為冒名募款活動添增可信度。羅伯特‧川普在2020年8月過世的三天後，霍爾則用川普么兒拜倫‧川普的名義成立社群網站假帳號，為冒名募款活動宣傳。

檢方指出，以拜倫‧川普的名義成立社群網站假帳號，曾在發文中稱讚霍爾是「朋友及工作夥伴」，還寫道霍爾是「很棒的愛國人士」、「為國家貢獻良多」及「我為他完全背書」。

擔任送餐快遞員的霍爾，冒充川普二姊伊莉莎白‧川普‧葛拉(Elizabeth Trump Grau)的推特假帳號發文，2020年11月底引來川普親自回應寫道：「謝謝妳，伊莉莎白」。

川普 社群網站 賓州

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