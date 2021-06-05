扭轉川普時期修法 拜登政府將恢復重要保育法規

美國總統拜登。 美聯社

美國 總統拜登 政府今天宣布，將恢復「瀕臨滅絕物種保護法」對受威脅物種的保護措施。這項對拯救灰狼和美國國鳥白頭海鵰等動物有功的重要保育法規，在前總統川普 時期遭修改。

法新社報導，保育團體對此舉表示歡迎，但對於要花多久時間才能逆轉前朝政策感到擔憂。

美國魚類暨野生動物管理局（The US Fish and Wildlife Service）副局長威廉斯(Martha Williams)表示：「美國魚類暨野生動物管理局致力於與各聯邦機構、傳統部落、州政府與業界夥伴合作，不僅共同保護和復育美國瀕臨滅絕的野生動物，更確保像瀕臨滅絕物種保護法（Endangered Species Act）等基礎法案，有助我們迎接21世紀的挑戰。」

行政部門並沒有權力改變國會法案，但前總統川普（Donald Trump）政府對動植物的保護法規作了關鍵性的調整，包括刪除了受威脅與瀕危物種自動獲得同等保護的法規，以及在決定野生動物是否納入瀕危名單時，把對經濟衝擊的資訊納入。

美國魚類暨野生動物管理局現在提案撤銷川普時期的修法，並表示將在未來數月提出新規。

非營利環境法律組織「地球正義」（Earthjustice ）表示：「我們感謝拜登（Joe Biden）政府採取行動，扭轉川普時代法規來保護瀕危的物種，但時間緊迫，每一天的流逝，都是將瀕危物種及其棲息地置於危險的另一天。」