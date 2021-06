美國防部未否認特戰部隊在台協訓 將協助台灣自力防衛

圖為代表美國軍方的五角大廈。(美聯社)

對於美軍安全合作旅與特戰部隊在台協訓事宜,美國國防部 (pentagon)日前沒有否認此節,表示將嚴正看待他們的責任,按照《台灣關係法 》,協助台灣自力防衛。

「聯合報」5月31日報導指出,美國助理國防部長被提名人邁耶爾(Christopher Maier)日前公開宣示,將派軍協訓增強我特戰部隊戰力,並有參議員建議授我抵抗敵軍的「地下反抗體系(Resistance network)」。據證實,除美軍「安全合作旅」在新竹湖口協助我聯兵旅下基地訓練外,包括美國陸軍SF特種部隊、海軍SEAL海豹突擊隊與我陸軍特戰部隊固定協訓操演都正常實施,美國海軍陸戰隊特種作戰司令部(MARSOC)今年首度派員來台,與我特戰部隊實施「專家交流」。而國軍漢光37號演習實兵操演後,美軍將陸續有其他特戰部隊抵台協訓。

美媒Breitbart News報導轉述,記者向五角大樓發言人柯比(John Kirby)提問「聯合報」相關報導內容後,事後作出「Pentagon on Report of U.S. Special Operations Forces in Taiwan: We Take Our Responsibility Seriously(五角大樓就美特種作戰部隊駐台進行說明:我們認真負責)」相關報導。

報導指出,五角大廈周二在記者會中回答記者提問時,「沒有否認最近台灣新聞媒體的報導,指出美國特種作戰部隊(SOF)正在台灣協助訓練。Breitbart News問及如何看待聯合報的報導時,國防部發言人柯比(John Kirby)表示「對此報導不予置評。我唯一要重述的是,也就是我們已經口頭表達的,我們會嚴正看待我們的責任,按照《台灣關係法》的規定,協助台灣自力防衛。」

對於美媒報導與五角大廈的說法,台陸軍司令部今天表示,沒有評論。