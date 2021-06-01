調查顯示：無醫保民眾擔心新冠疫苗須自掏腰包

圖為內華達州一處臨時疫苗接種站。(美聯社)

為何某些美國民眾遲遲不願接種新冠疫苗 ？非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)日前公布最新調查顯示，未打疫苗的受訪者當中，大約三分之一表示，不確定保險公司會不會支付疫苗開銷，很怕到頭來要自己花錢。調查顯示，西語裔、非洲裔受訪者之間對於「打疫苗恐要自掏腰包」的擔心尤其明顯。

紐約時報 報導，在紐約州擔任加油站結帳櫃台店員的52歲員工莫瑟爾(Paul Moser)說，手頭上還有1200元的泌尿科檢查費用還沒繳清，聽朋友說原本新冠病毒檢測 是免費的，結果做了檢測卻收到150元帳單。他說，朋友的親身經歷讓他對於打疫苗可能收到帳單感到擔心。

莫瑟爾說：「我同意接種疫苗是很重調的，但我並不急著打。」

南加州社區醫療服務系統AltaMed醫療主任夏皮洛(Ilan Shapiro)說，許多民眾對於新冠疫苗的反應是，知道疫苗的好處，也想打疫苗，但同時也說自己並沒有醫療保險。

夏皮洛說：「我們正在努力宣導，希望所有民眾都知道，疫苗是免費的。」

「凱瑟家庭基金會」民調研究部主任哈米爾(Liz Hamel)說，導致民眾訊息混淆的原因，可能與資訊不足有關，或者是抱持懷疑，不相信看醫生之後真的不會收到醫藥費帳單，這些狀況完全反映出民眾對於醫療系統的親身體驗。

哈米爾說，民眾可能聽別人說打疫苗不用錢，可是卻不相信。

紐約時報報導，為了保護患者免於負擔病毒檢測費用及疫苗費用，國會在疫情發生初期便通過法律，要求保險業者取消對民眾收取疫苗或病毒檢測自付款(co-payment)，或將疫苗或病毒檢測列入自付額(deductibles)。對於沒有醫療保險的民眾，國會也設立專款為醫師提供費用報銷(reimburse)。

報導指出，但還是有民眾接到意外帳單，金額甚至超過千元、有醫生直接向無醫保民眾收取病毒檢測費用，而不是向聯邦專款申請報銷。還有些案例則是醫師向民眾加收其他檢測費用。

紐約時報指出，在伊利諾州、北卡羅來納州、科羅拉多州等意，都有民眾陰錯陽差接到疫苗的事件發生，但後來所有醫療機構都改正錯誤並向民眾道歉。