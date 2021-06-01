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旅遊人氣大幅回升 醫學專家：沒打疫苗者染疫風險高

記者顏伶如／綜合報導
佛州邁阿密海灘市人潮滿滿。(美聯社)
佛州邁阿密海灘市人潮滿滿。(美聯社)

國殤紀念日(Memorial Day)長周末假期出現旅遊人氣熱絡回升的跡象，全美人口已逾半數至少施打一劑新冠疫苗，但醫學專家警告，對於新冠病毒防疫措施還要做得更確實，才能確保美國民眾在下一個假期能夠安全地與親友相聚。

長周末期間，向來為知名觀光景點的佛羅里達州邁阿密海灘市(Miami Beach)一片熱鬧滾滾。市長吉柏爾(Dan Gelber)說，對於許多遊客大量湧入邁阿密海灘市，其實感到頗為憂心。他說，新冠病毒依舊存在，但阿密海灘市卻出現前所未見的觀光客人潮。

美國有線電視新聞網(CNN)1日報導，哈佛醫學院(Harvard Medical School)前任教授哈茲爾廷(William Haseltine)接受訪問時說，如今民眾終於能與朋友相聚，的確是好消息，民眾對於出門旅遊也感到放心，因為已經接種了新冠疫苗。

哈茲爾廷指出：「然而，壞消息是，如果你沒打疫苗，你還是有染疫風險，而且風險就跟從前一樣高。」

美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計顯示，全美人口已有50.5%至少接種一劑新冠疫苗，全美人口已有40.7%已經完成接種(fully vaccinated)。

夏天腳步接近，加上各地紛紛解封，周末期間美國各地不少機場與旅遊景點，人潮幾乎直逼疫情發生之前的狀況。

長達一年多的遠距上班、上學之後，不少民眾希望出門透透氣。報導指出，旅遊業分析師表示，觀光旅遊業2021年暑假可能生意火紅。聯合航空公司(United Airlines)31日便表示，今年6月至8月間的訂位數量，跟一年之前同期相比，大約增加了一倍。

包括喬治華盛頓大學(George Washington University)醫學院教授雷尼爾(Jonathan Reiner)在內的醫學專家，鼓勵已接種疫苗的民眾出門走走，但同時也對尚未打疫苗的民眾提出警告。

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)也說，任何國家如果以為疫情危險已經結束，想法絕對是錯誤的。他說，確診案例與染疫死亡案例雙雙下降，如此發展令人感到振奮，「但如果任何國家覺得危險已經過去，絕對是大錯特錯」。

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