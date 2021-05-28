大連漁業涉強迫勞動 美首扣押船隊全部漁產

大連遠洋漁業公司因涉嫌在遠洋捕撈作業中對印尼籍勞工使用強迫勞動力，美國海關與邊境保護局對其海產品實施暫扣令。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

因涉嫌在遠洋捕撈作業中對印尼 籍勞工使用強迫勞動力，國土安全部(DHS)28日宣布，美國 海關與邊境保護局(CBP)將對從大連遠洋漁業公司進口金槍魚(鮪魚)等所有海產品實施暫扣令；這是美國首次針對特定公司的整個漁船船隊下達暫扣令。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)在記者會上表示，剝削勞工的企業在美國沒有生意可做。強迫勞動製成的產品不僅剝削勞工，也傷害美國企業，並讓消費者買到不道德商品；這項暫扣令將確保能繼續維護遠洋漁業勞工人權，同時也維護美國的國家與經濟安全。

中央社報導，海關與邊境保護局發現大連遠洋漁業公司11項違反國際勞工組織(ILO)製訂的強迫勞動指標，包括人身暴力、扣押工資與工作和生活條件不佳等。

這項暫扣令立即生效，美國所有入境口岸將開始扣留大連遠洋漁業公司擁有或經營的30多艘船隻所捕撈的金槍魚等生鮮海產品，和寵物食品罐頭等。

來自中國遼寧省大連市的海產品，2018年進口美國總金額達2000萬元，與大連遠洋漁業公司有關的進口額在去年約為20萬元。

美聯社報導，國務院和勞工部 對中國漁業剝削勞工的文件紀錄顯示，大多數外國船員在船上每天工作時間長達18至20小時；BBC去年報導，大連遠洋漁業公司的「隆興629號」有一名印尼漁工被拋入海中，死前身體發脹，中國船員可喝礦泉水，但外籍勞工只能喝簡單蒸餾過的海水。

印尼政府去年5月曾抗議大連遠洋漁業有限公司對印尼漁民的非人道待遇，指數十名印尼漁工每天被迫長時間工作，實際薪資都低於合約，自2019年12月至2020年4月之間共造成4人死亡，其中三人被棄屍海中。