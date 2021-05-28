大連漁業涉強迫勞動 美首扣押船隊全部漁產
因涉嫌在遠洋捕撈作業中對印尼籍勞工使用強迫勞動力，國土安全部(DHS)28日宣布，美國海關與邊境保護局(CBP)將對從大連遠洋漁業公司進口金槍魚(鮪魚)等所有海產品實施暫扣令；這是美國首次針對特定公司的整個漁船船隊下達暫扣令。
國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)在記者會上表示，剝削勞工的企業在美國沒有生意可做。強迫勞動製成的產品不僅剝削勞工，也傷害美國企業，並讓消費者買到不道德商品；這項暫扣令將確保能繼續維護遠洋漁業勞工人權，同時也維護美國的國家與經濟安全。
中央社報導，海關與邊境保護局發現大連遠洋漁業公司11項違反國際勞工組織(ILO)製訂的強迫勞動指標，包括人身暴力、扣押工資與工作和生活條件不佳等。
這項暫扣令立即生效，美國所有入境口岸將開始扣留大連遠洋漁業公司擁有或經營的30多艘船隻所捕撈的金槍魚等生鮮海產品，和寵物食品罐頭等。
來自中國遼寧省大連市的海產品，2018年進口美國總金額達2000萬元，與大連遠洋漁業公司有關的進口額在去年約為20萬元。
美聯社報導，國務院和勞工部對中國漁業剝削勞工的文件紀錄顯示，大多數外國船員在船上每天工作時間長達18至20小時；BBC去年報導，大連遠洋漁業公司的「隆興629號」有一名印尼漁工被拋入海中，死前身體發脹，中國船員可喝礦泉水，但外籍勞工只能喝簡單蒸餾過的海水。
印尼政府去年5月曾抗議大連遠洋漁業有限公司對印尼漁民的非人道待遇，指數十名印尼漁工每天被迫長時間工作，實際薪資都低於合約，自2019年12月至2020年4月之間共造成4人死亡，其中三人被棄屍海中。
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