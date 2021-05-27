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佛奇承認資助武漢病毒所 但否認用於功能增益研究

中央社華盛頓26日綜合外電報導
美國白宮首席醫學顧問佛奇表示，國家衛生研究院曾在5年期間提供武漢病毒研究所60萬美元，研究蝙蝠冠狀病毒是否會傳染給人類，但否認用於功能增益研究。(新華社)
美國白宮首席醫學顧問佛奇表示，國家衛生研究院曾在5年期間提供武漢病毒研究所60萬美元，研究蝙蝠冠狀病毒是否會傳染給人類，但否認用於功能增益研究。(新華社)

美國白宮首席醫學顧問佛奇25日告訴國會議員，國家衛生研究院（NIH）曾在5年期間提供武漢病毒研究所60萬美元，研究蝙蝠冠狀病毒是否會傳染給人類，但否認用於功能增益研究。

「紐約郵報」（New York Post）報導，國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）告訴眾議院撥款委員會小組委員會，這筆資金是透過非營利組織生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）發放給武漢病毒研究所，「與非常值得尊敬的中國科學家進行適度合作，他們都是世界級的冠狀病毒專家」。

但佛奇斷然否認這筆資金用於所謂的「功能增益」（gain of function）研究上，他表示這類研究會增加冠狀病毒對人類的傳染性或致病能力。

國家衛生研究院院長柯林斯（Francis Collins）稍早在聽證會告訴眾議員哈里斯（Andy Harris），國家衛生研究院未批准武漢病毒研究所研究員進行功能增益研究，也不清楚武漢病毒研究所是否未經他們同意，從其他來源取得資金或進行其他活動。

國家衛生研究院去年4月切斷提供給生態健康聯盟的資金，當時是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的高峰。

佛奇說：「2002年、2003年的時候，我們對SARS-CoV-1（SARS病毒）非常擔心，這個特殊的病毒無疑地從一隻蝙蝠傳到中間宿主引發流行病，後來演變為全球大流行，造成8000病例和將近800人死亡。」

近幾周，國家衛生研究院資助武漢病毒研究所一事面臨日益嚴格的審視，保羅（Rand Paul）和柯頓（Tom Cotton）等共和黨參議員都指控佛奇對是否有資助功能增益研究撒謊。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

武漢病毒研究所 佛奇 美國

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