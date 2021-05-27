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曾主張刪警預算 市議員賓士轎車光天化日被偷

記者顏伶如／綜合報導
曾主張刪除警察預算的布朗(中)，他的賓士轎車在光天化日下被偷。(美聯社)
曾主張刪除警察預算的布朗(中)，他的賓士轎車在光天化日下被偷。(美聯社)

正在角逐亞特蘭大市長選舉的市議員布朗(Antonio Brown)主張刪除警察預算，去年曾投票凍結7300萬元警察局預算。他的賓士兩門轎車26日中午時分，被四名未成年兒童當街開走。根據媒體報導，偷車兒童年紀不超過12歲，年紀最小的大約才6歲或7歲。

亞特蘭大地方電視台FOX 5報導，布朗受訪時說，26日12時30分把無鑰匙啟動白色賓士(Mercedes)兩門轎車停在亞特蘭大西北部狄西丘(Dixie Hills)社區維比納街(Verbena Street)，下車與社區領袖諾曼(Ben Norman)站在街頭談話。

布朗說，談話時看到四名年紀不超過11歲、12歲的兒童，在附近一家商店附近徘徊，不料幾秒鐘之後，這些孩子就進到他的車裡了。

諾曼表示，當時立即上前要求孩子下車，當時心裡想著應該怎麼面對這些孩子。

布朗指出，有個孩子當時坐在駕駛座，諾曼打開車門，但這個孩子卻與諾曼扭打，其他孩子則設法上車或留在車上，後來駕駛座上的孩子踩下油門，諾曼只好放手。

他說，設法阻止車子被偷，被拖行大約半條街的距離之後，只好放手。他表示：「車子開始加速之後，我明白如果不放手，車子開快一些，我可能會沒命，也可能摔倒，我也可能傷到對方。」

事發之後，布朗向亞特蘭大警察局報案。警方表示，數小時後找到布朗轎車，全案正在調查中，但未透露是否逮捕任何嫌犯。

布朗表示，不打算針對這起事件提告。

民主黨籍亞特蘭大市長凱莎‧藍斯‧巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)宣布不會角逐連任之後，布朗兩周前宣布參加市長選舉。

亞特蘭大 警察 預算

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