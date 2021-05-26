完成接種新冠疫苗後染疫 美CDC數據：機率0.01%

美國 政府今天公布一項研究顯示，今年1月至4月間，完整接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗 的民眾中，僅有大約0.01%染疫，這證明了疫苗的高度保護力。

美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention）公布的報告，記錄了美國1億100萬名完整接種疫苗民眾之中的所謂「突破性」病例。

報告指出：「儘管美國食品暨藥物管理局 （U.S. Food and Drug Administration）核准的疫苗非常有效，但仍會出現突破性病例。」

這項報告的研究區間是從今年1月1日到4月30日，資料顯示美國民眾完整接種疫苗之後的14天或更長時間，共有1萬262人染疫。

美國食品暨藥物管理局臨時核准使用的COVID-19疫苗，有輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）和嬌生（Johnson & Johnson）等品牌。

這些突破性病例中，女性占了6446例或63%，患者年齡中位數為58歲。

此外，無症狀患者占了突破性病例中的2725例或27%，因為COVID-19相關原因而住院者共706例或7%，因為COVID-19相關原因而病亡者占132例或1%。