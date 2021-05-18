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川普當總統沒領薪水 卸任後持續領6.5萬退休金

編譯郭宣含／綜合18日電
前總統川普自1月卸任後便持續領取6萬5600元的總統退休金。(美聯社)
前總統川普自1月卸任後便持續領取6萬5600元的總統退休金。(美聯社)

「商業內幕」(Business Insider)網站17日引述一名聯邦總務署(GSA)發言人報導，前總統川普自1月卸任後便持續領取6萬5600元的總統退休金，目前不清楚川普是否保留這筆納稅人支付的退休金；彭博估計，川普卸任後身價縮水至23億元。

川普擔任總統期間，遵守其競選承諾，他並未領取納稅人支付的薪水，而是把薪水捐給國家公園服務處(National Park Service)等單位。

商業內幕指出，目前不清楚川普是否保有這筆退休金，卸任總統接受退休金不受憲法約束；川普與GSA代表尚未回應。

根據彭博，川普淨資產估計約為23億元，相對於他甫上任時的30億元明顯縮水，他承諾新冠疫情會消失，但疫情依舊重挫他的企業，1月6日的國會暴動則損壞他的品牌名聲。

前總統川普自1月卸任後便持續領取6萬5600元的總統退休金。圖為他2020年在共...
前總統川普自1月卸任後便持續領取6萬5600元的總統退休金。圖為他2020年在共和黨全國黨代表大會上演說。(美聯社)

彭博報導，根據他的報稅與貸款文件，以及與前高層與業界分析師的訪問，足見川普與其公司深陷麻煩；新冠疫情不利川普事業，他的飯店與度假村也深受其害，遑論國會暴動進一步傷害了他與貸方的關係。

彭博指出，至少有5億9000萬元的貸款會在四年內到期，其中逾半債務由川普本人親自擔保；川普的公司拒絕對此評論。

根據彭博計算，川普的商業房地產價值佔其淨資產約四分之三，共約2億5680萬元，從2016年到2021年貶值26%；他的度假村與飯店價值3億3000萬元，2015年至2020年收入減少42%。

川普的高爾夫球場成為疫情亮點事業，因為高爾夫球是可在戶外保持安全社交距離的娛樂；但在國會暴動後，美國職業高爾夫協會(PGA of America)表決不在新澤西州的川普高爾夫球場舉行賽事，以免影響協會品牌。

不過疫情過後經濟復甦，川普公司的價值可望回升，而且他大可繼續回歸影視界，設立一個可與社群媒體競爭的平台，就算這些事業都經營不善，他還是可以利用這些活動來減稅。

川普 退休金 疫情

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