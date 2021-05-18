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世界OnAir／天使或魔鬼？大麻合法 帶來的商機與危機

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世界OnAir／天使或魔鬼？大麻合法 帶來的商機與危機

世界新聞網
2020年一項調查顯示，68%美國人支持大麻合法化，目前雖有16州和華盛頓DC將娛樂大麻合法化。Getty Images
2020年一項調查顯示，68%美國人支持大麻合法化，目前雖有16州和華盛頓DC將娛樂大麻合法化。Getty Images

全美越來越多州開放娛樂大麻合法化紐約州近日跟進後，甚至有多所大學開始新設相關課程，要增加學生未來投身大麻相關產業的技能。在一般人眼中，幾乎等同於毒品的大麻，在開放之後帶來的是無限商機，還是潛藏在背後的社會危機？

大麻這一古老又神秘的植物，已在地球存在六千年，遠在神農氏嘗百草時期，便記載了它的藥用功能，可治療疼痛、發炎、焦慮、癲癇等。大麻最高可生長至3-4呎，莖葉花全身都是寶，纖維可以製成紡織品，種子可提煉油，而其中的重要成分CBD和THC，只有在雌花裡才有。

大麻的CBD越高，便無法產生幻覺，只有THC在0.3%以上才具藥用效果。中文通稱的大麻，在英文裡有不同的字詞與定義，例如cannabis是大麻的泛稱，weed是簡稱，hemp是指工業用大麻、不含THC，marijuana則與西班牙移民有關、也讓大麻與作奸犯科畫上等號，Kush則專指有高含量THC的大麻。

大麻已在地球存在六千年，它的藥用功能包括可治療疼痛、發炎、焦慮、癲癇等。Gett...
大麻已在地球存在六千年，它的藥用功能包括可治療疼痛、發炎、焦慮、癲癇等。Getty Images

大麻帶來的商機顯而易見，市場估計，這個產業價值從2019年的57億美元，將成長至2022年的220億美元。大麻不僅掀起華人種植風，連飲料大廠可口可樂都曾表示，考慮將CBD作為功能飲料的一種原料；紐約第一家CBD餐廳和酒吧，甚至用CBD調製出一款雞尾酒。

有趣的是，2020年一項調查顯示，68%美國人支持大麻合法化，但大麻在聯邦法律上卻被認定為「一級管制品」，和海洛因、古柯鹼並列。聯邦和州在法律上對大麻界定不一，造成了不少困擾。目前雖有16州和華盛頓DC將娛樂大麻合法化，但除罪化之後，卻面臨無法可管的困境。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到芝加哥AMITA Health Care血液腫瘤科癌症臨床專業藥學醫師許春菊，從醫學專業角度分析大麻的利與弊。許醫師也分享了她到大麻商店的有趣「探險」經歷，實地體驗了這個只收現金的神祕行業。

本集是大麻合法化議題的上集。下周，我們會繼續與許醫生議論大麻議題，也會討論到公眾對大麻的一些擔憂，比方說使用大麻是否會上癮、對青少年是否有害、大麻跟犯罪率之間是否存在聯繫，等等。歡迎有興趣的聽眾，下周繼續關注「世界OnAir」。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。

大麻合法化 紐約州 世界OnAir

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