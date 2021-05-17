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紐時爆長年利益輸送換巨額獻金 亞當斯批偏見…楊安澤促調查

記者黃伊奕／紐約報導
亞當斯被紐約時報揭露長年以利益輸送來換取巨額政治獻金。（Getty Images）
亞當斯被紐約時報揭露長年以利益輸送來換取巨額政治獻金。（Getty Images）

紐約時報17日以頭版轉內頁的大篇幅調查報道，揭露正在參選市長的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)長期利用職務之便，以利益輸送來換取巨額政治獻金；亞當斯初選最大對手楊安澤當日即呼籲市競選財務委員會就此介入調查，而亞當斯則否認有違法行為，認為紐時報導是基於對非洲裔參選人的偏見。

紐時17日以「市長參選人找尋途徑回報捐款人」(Mayoral Candidate Found Ways to Help Donors)為題發表重磅調查報導，詳細梳理亞當斯從2000年代競選州參議員開始，長期與紐約市地產開發等利益團體保持密切聯繫，獲得大量政治捐款並以不同方式給予回報的事例。

報導指出，亞當斯在2018年開始為參選市長舉行籌款活動，其中一場活動中著名地產商人David Schwartz邀請了多名同行與亞當斯見面，亞當斯當日成功籌到2萬元捐款；而在此次籌款活動六個月之後，David Schwartz旗下的Slate Property Group儘管被布碌崙社區強烈反對，仍獲得作為區長的亞當斯批准，順利建設了一棟超過旁邊建築兩倍的摩天大樓。

此外亞當斯還曾公開宣傳名為BolaWrap的裝置，該裝置可幫助警方等執法人員控制情緒失控一類的人；在該產品發布會不久，該公司高官與投資人向亞當斯捐贈了1萬元；文章中也提到了亞當斯在擔任區長期間，由非營利機構支付費用前往中國的事例，指出數十起涉嫌利益輸送的事例，貫穿了亞當斯從州參議員到布碌崙區長等十多年的政治生涯。

不過文章中也指出，向亞當斯捐款的多個房地產開發商都表示捐款是出於對他競選的支持，不存在任何的非法交易，但亞當斯獲得的790萬元競選捐款，其中有三分之一是來自與地產業相關人員；而且根據3月的競選文件，亞當斯從地產開發商、物業經理、建築師、承包商以及其他機構累積了至少93萬7000元的捐款。

該文章雖然並未明確指出亞當斯違反了相應法律，但對於他的參選投下重磅炸彈；亞當斯當日就此回應，表示紐時的報導「具有誤導性」，否認自己有違規行為，指出「他們說我支持平價屋和遊民收容所，以此幫助向我捐款的房屋產商，但事實上我支持這些項目是認為可以幫助需要的紐約人，我的競選一直按照法律進行，競選活動從未有過違規行為，對此很難不讓人感到是因為我的非洲裔背景，而被紐時以不同標準來針對。」

除了亞當斯外，另一名此次市長選舉的主要對手、市主計長斯靜格(Scott Stringer)目前也深陷性騷擾醜聞中；目前民調仍居首位的楊安澤當日則呼籲CFB對亞當斯的競選經費問題展開調查。

亞當斯被紐約時報揭露長年以利益輸送來換取巨額政治獻金。（美聯社）
亞當斯被紐約時報揭露長年以利益輸送來換取巨額政治獻金。（美聯社）

紐約時報 布碌崙 楊安澤

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