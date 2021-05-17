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耶魯華生命案兇嫌潘勤軒引渡起爭議 仍關在阿拉巴馬

記者張晨／紐約報導
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒上周末在阿拉巴馬州落網。(警方提供)
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒上周末在阿拉巴馬州落網。(警方提供)

美國聯邦法警局(U.S. Marshals Service)17日表示，被控涉嫌殺害耶魯大學研究生蔣凱文(Kevin Jiang)的麻省理工學院(MIT)華裔博士生潘勤軒(Qinxuan Pan)截至當日仍被關押在阿拉巴馬州；當局目前仍不願透露任何引渡的信息，稱這樣是「違反規定」。

法警公共事務辦公室副主任施托塞爾(James Stossel)仍拒絕和媒體討論潘勤軒的案件的下一步裁決，稱談論「被拘留者的未來狀態，違反了政策規定。」但他也證實潘勤軒目前仍被關押在阿拉巴馬。

施托塞爾表示，已經向紐黑文警察局和紐黑文州檢察官辦公室(New Haven Police Department and New Haven State Attorney’s Office)提出了獲取信息的要求，但這兩方在當日均未立即回應。

在潘勤軒被捕當日，當被問及其是否會被引渡回康州受審時，施托塞爾說，「目前不會得到回答，因為涉及很多變數」。

14日凌晨，在逃亡四個月之後，潘勤軒在阿拉巴馬州蒙哥馬利市Fairview大道400街附近落網；他以「蔡亨利」(Henry Cai，音譯)的假名租下住處，與其同住的房東表示他租房期間毫無異樣，「完全是一個正常人」。

2月6日晚8時左右，耶魯大學環境學院26歲的碩士生蔣凱文在紐黑文社區遭射七槍斃命，警方之後將潘勤軒列為此命案的「關係人」，不久後升級為嫌犯進行通緝，並懸賞1萬元；執法機關持續多月在全國範圍內追捕潘勤軒，4月8日甚至還聯合國際刑警組織，對他發出了全球通緝的紅色通緝令。

被捕當日，附近的目擊者表示，法警將潘勤軒的手腳均銬上了鐐銬，並封鎖了街區的雙向車道，將他帶到街對面的警車上。

法警阿拉巴馬中部分區負責人瑟瑞耶(Jesse Seroyer Jr.)表示，一接收到是潘勤軒在該州落腳的消息，就立刻制定了監控和逮捕計畫，這是法警、墨西哥灣地區逃亡特遣隊以及州和地方共同努力的結果。

潘勤軒 阿拉巴馬州 耶魯大學

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